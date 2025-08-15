Одессит воевал за ДНР - каким образом его судили

Одессит перешёл на сторону врага — сколько теперь ему грозит
Житель Одессы с 2015 года воюет против ВСУ в составе военизированных формирований так называемой ДНР и распространяет пророссийские взгляды в соцсетях. За это на него открыли дело, а суд заочно приговорил его к 12 годам заключения.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
55-летний одессит в начале 2015 года выехал во временно оккупированный Донецк. Там добровольно вступил в так называемый "1-й армейский корпус народной милиции" самопровозглашенной ДНР. Он занимал должность стрелка под позывным "Морпех".
В 2015-2018 годах фигурант выполнял разведывательные и диверсионные задачи, собирал информацию, и участвовал в боевых операциях против ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Также мужчина входил в силовой блок так называемого "комитета освобождения Одессы" и другой военизированной группировки.
Подозреваемый также, по данным следствия, распространял через соцсети идеологию терроризма, и оправдывал действия незаконной власти. Кроме того, выступал против украинской государственности, поддерживал и пропагандировал пророссийские идеи.
Сейчас осужденный находится на временно оккупированной территории Донецкой области.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). Он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
