Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессит перешёл на сторону врага — сколько теперь ему грозит

Одессит перешёл на сторону врага — сколько теперь ему грозит

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:58
Одессит воевал за ДНР - каким образом его судили
Фигурант дела. Фото: Одесская областная прокуратура

Житель Одессы с 2015 года воюет против ВСУ в составе военизированных формирований так называемой ДНР и распространяет пророссийские взгляды в соцсетях. За это на него открыли дело, а суд заочно приговорил его к 12 годам заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

55-летний одессит в начале 2015 года выехал во временно оккупированный Донецк. Там добровольно вступил в так называемый "1-й армейский корпус народной милиции" самопровозглашенной ДНР. Он занимал должность стрелка под позывным "Морпех".

В 2015-2018 годах фигурант выполнял разведывательные и диверсионные задачи, собирал информацию, и участвовал в боевых операциях против ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Также мужчина входил в силовой блок так называемого "комитета освобождения Одессы" и другой военизированной группировки.

Подозреваемый также, по данным следствия, распространял через соцсети идеологию терроризма, и оправдывал действия незаконной власти. Кроме того, выступал против украинской государственности, поддерживал и пропагандировал пророссийские идеи.

Сейчас осужденный находится на временно оккупированной территории Донецкой области.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). Он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, недавно мы писали о суде над женщиной, которая помогала мужчинам бежать за границу. А также о военном, который ушел в СВЧ.

Одесса ДНР Новости Одессы война в Украине судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации