Одесит воював за ДНР - яким чином його судили

Житель Одеси з 2015 року воює проти ЗСУ у складі воєнізованих формувань так званої ДНР та розповсюджує проросійські погляди у соцмережах. За це на нього відкрили справу, а суд заочно прирік його до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

55-річний одесит на початку 2015 року виїхав до тимчасово окупованого Донецька. Там добровільно вступив до так званого "1-го армійського корпусу народної міліції" самопроголошеної ДНР. Він обіймав посаду стрільця під позивним "Морпех".

У 2015-2018 роках фігурант виконував розвідувальні й диверсійні завдання, збирав інформацію, та брав участь у бойових операціях проти ЗСУ в Донецькій та Луганській областях. Також чоловік входив до силового блоку так званого "комітету визволення Одеси" та іншого воєнізованого угруповання.

Підозрюваний також, за даними слідства, поширював через соцмережі ідеологію тероризму та виправдовував дії незаконної влади. Крім того, виступав проти української державності, підтримував та пропагував проросійські ідеї.

Наразі засуджений перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації). Його заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

