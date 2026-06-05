РФ ударила кассетными боеприпасами по Одесчине: есть пострадавшие

Дым после удара после удара. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. На этот раз под атакой оказалась Одесская область. В результате обстрела пострадали мирные люди, которые выполняли свою работу. На месте продолжается ликвидация последствий удара и оказание помощи пострадавшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Удар по Одесской области

Утром, 5 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, по объекту инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

В момент атаки на территории работали дорожные работники. В результате удара ранения получили восемь человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные также нуждаются в медицинской помощи. По информации областных властей, все раненые выполняли свои ежедневные обязанности и обеспечивали работу транспортной сети региона. Их оперативно доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают необходимую помощь.

Ликвидация последствий

После попадания на месте начались работы по ликвидации последствий атаки. К ним привлекли все профильные службы. Специалисты оценивают масштабы повреждений и работают над восстановлением работы объекта.

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Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области объявили в 10:57. Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Маяков. Взрыв прогремел около 11:01. Впоследствии появилась угроза применения ударных беспилотников для города Южное. Отбой дали в 11:38.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 4 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры. В результате попадания были повреждены складское помещение и оборудование. На территории возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Несмотря на повреждения инфраструктурного объекта, погибших и пострадавших нет.

Также Новини.LIVE писали, что Одесская область ночью, 5 июня снова оказалась под ударом российских беспилотников. Вражеская атака задела жилую застройку и объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. Из-за попадания вспыхнули пожары, а один человек получил ранения. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику.