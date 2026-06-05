Морський дрон атакував порт Румунії: деталі інциденту

Вибух у порту Румунії. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 5 червня, поблизу румунського порту Констанца пролунав потужний вибух. Територію одразу оточили та евакуювали людей. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міноборони Румунії.

Вибух у порту

У цивільному порту Констанца виявили морський безпілотний апарат. Район швидко перекрили, а всі роботи зупинили. Сили берегової охорони, спецслужби та військові забезпечили безпеку периметра, поки тривала перевірка об’єкта. Ситуація залишалася контрольованою, але напруженою через ризик повторної детонації.

Деталі інциденту

У Міністерстві оборони Румунії повідомили, що виявлений об’єкт не належав армії країни. Під час огляду він сам здетонував приблизно о 10:30. За офіційними даними, ніхто не постраждав і пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Водночас підкреслюється, що дрон може бути пов’язаний із подіями війни в Україні.

"Морський безпілотник такого типу, що використовувався під час війни в Україні. Хочемо зазначити, що об'єкт не є частиною озброєння Румунської армії та не брав участі в нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони в Чорному морі", — йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.

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Розслідування випадку

Справу передано до прокуратури при Апеляційному суді Констанци. Фахівці встановлюють походження безпілотника та як він опинився в цивільному порту. Окремо перевіряють усі обставини його детонації.

Удар по будинку

Раніше, під час атаки на Україну дрон РФ перетнув кордон з Румунією і впав на території країни. У місті Галац безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши вибух і пожежу. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей, серед них жінка та підліток, мешканців довелося терміново евакуювати.

За даними місцевої влади та військових, дрон увійшов у повітряний простір Румунії під час масованої атаки РФ на українські порти на Дунаї. Сили ППО та авіація були підняті в повітря, однак перехопити безпілотник не вдалося. Подію кваліфікують як наслідок російської атаки, що вийшла за межі України.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Румунії Нікушор Дан терміново скликав засідання Вищої ради національної оборони через падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці. Очільник держави назвав цей інцидент найсерйознішим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і пообіцяв вжити пропорційних заходів у відповідь. Також він наголосив, що Бухарест не дозволить Москві ставити під загрозу життя своїх громадян.

Також Новини.LIVE писали, що під час атаки Росії на Одещину у ніч на 2 травня один із безпілотників короткочасно порушив повітряний простір Румунії. У відповідь країна підняла в небо винищувачі F-16 та оголосила повітряну тривогу в прикордонному районі.