Румунія жорстко відповість Росії за обстріл будинку в Галаці

Президент Румунії Нікушор Дан. Фото: офіційний сайт президента

Президент Румунії Нікушор Дан терміново скликав засідання Вищої ради національної оборони через падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці. Очільник держави назвав цей інцидент найсерйознішим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і пообіцяв вжити пропорційних заходів у відповідь. Також він наголосив, що Бухарест не дозволить Москві ставити під загрозу життя своїх громадян.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву президента Румунії.

Повна відповідальність Кремля

Бухарест звинуватив Москву у тому, що сталося на румунській території. Там заявили, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галаці та вибухнув, був російським дроном типу "Герань-2".

Румунська держава обіцяє повну підтримку постраждалим мешканцям висотного будинку, які пережили цю жахливу ніч у своїх квартирах.

Ще один російський дрон був знайдений у районі румунського селища Бесешть на північному заході країни. Попередньо, він не мав вибухівки. Наразі всі обставини інциденту розслідує прокуратура.

Читайте також:

Чому румунські військові не збили ціль

Президент окремо пояснив, чому румунська армія не знищила безпілотник у повітрі. Військові мали чіткий наказ ліквідувати об'єкт, але не зробили цього через занадто високі ризики для людей на землі.

Збиття безпілотника над містом могло призвести до ще більших руйнувань чи навіть смертей серед цивільних.

Захист східного флангу Альянсу

Через цей інцидент Румунія офіційно попросила у союзників по НАТО терміново надати додаткові системи для збиття безпілотників та обіцяє жорстку відповідь за подібні провокації.

Країна планує максимально зміцнити оборону на кордоні, щоб повністю виключити подібні випадки в майбутньому.

Дан підкреслив, що чим довше Росія продовжуватиме воювати проти України, тим очевиднішою стає потреба у справедливому мирі та відновленні українських кордонів.

Раніше Новини.LIVE писали, що російський дрон під час атаки на Україну змінив курс, увійшов у повітряний простір Румунії та влучив у житловий будинок в місті Галац. В будинку виникла пожежа, а двоє мирних мешканців отримали поранення.

Після цього стало відомо, що ЄС розробляє 21-й пакет економічних санкцій проти РФ через атаку на румунське місто. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про перетин Москвою чергової межі у війні та анонсувала термінове зміцнення безпеки на всьому східному кордоні ЄС.