ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії за удар по Румунії

Пожежа в будинку, куди влучив дрон. Фото: соцмережі

Європейський Союз розробляє 21-й пакет економічних санкцій проти Росії через нічне падіння ворожого безпілотника у румунському місті Галац. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про перетин Москвою чергової межі у війні та анонсувала термінове зміцнення безпеки на всьому східному кордоні ЄС.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

У НАТО та Єврокомісії відреагували на атаку РФ проти Румунії

Речниця військового блоку Елісон Гарт виступила з офіційною заявою, де чітко зазначила: "Ми засуджуємо дії Росії". Вона також додала, що військово-політичний союз оперативно реагуватиме на нові безпекові виклики, тому НАТО продовжить посилювати оборону проти всіх загроз, включно з дронами.

Заява Елісон Гарт. Фото: скриншот

Паралельно з військовим командуванням Заходу на інцидент відреагувала і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікувала повідомлення у соціальній мережі Х, заявивши про підготовку нових масштабних санкційних обмежень проти країни-агресорки.

Заява Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Голова Єврокомісії висловила повну солідарність із румунським народом та написала: "Російська агресивна війна перетнула ще одну межу. Вторгнення російського безпілотника вразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС. Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій."

Наразі європейські дипломати вже працюють над формуванням цього санкційного списку.

Новини.LIVE писали, що черговий нічний обстріл Російської Федерації, спрямований проти української прикордонної інфраструктури, призвів до надзвичайної ситуації на території Євросоюзу. Один із російських безпілотних літальних апаратів під час атаки змінив курс, увійшов у повітряний простір Румунії та впав у густонаселеному районі міста Галац. Влучання дрона припало безпосередньо на житловий будинок, через що там спалахнула пожежа, а двоє мирних мешканців отримали поранення.

Окрім того, у ВМС ЗС України підтвердили російську атаку по суднах. Цієї ночі під ударом опинився турецький суховантаж. Постраждало двоє моряків, яких екстренно евакуювали.