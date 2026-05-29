ЕС готовит 21-й пакет санкций против России за удар по Румынии

Пожар в доме, куда попал дрон.

Европейский Союз разрабатывает 21-й пакет экономических санкций против России из-за ночного падения вражеского беспилотника в румынском городе Галац. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении Москвой очередной границы в войне и анонсировала срочное укрепление безопасности на всей восточной границе ЕС.

Пресс-секретарь военного блока Элисон Гарт выступила с официальным заявлением, где четко отметила: "Мы осуждаем действия России". Она также добавила, что военно-политический союз будет оперативно реагировать на новые вызовы безопасности, поэтому НАТО продолжит усиливать оборону против всех угроз, включая дроны.

Параллельно с военным командованием Запада на инцидент отреагировала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение в социальной сети Х, заявив о подготовке новых масштабных санкционных ограничений против страны-агрессора.

Председатель Еврокомиссии выразила полную солидарность с румынским народом и написала: "Российская агрессивная война пересекла еще одну границу. Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС. Мы выражаем полную солидарность с Румынией и ее народом. Продолжая укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций."

Сейчас европейские дипломаты уже работают над формированием этого санкционного списка.

Новини.LIVE писали, что очередной ночной обстрел Российской Федерации, направленный против украинской пограничной инфраструктуры, привел к чрезвычайной ситуации на территории Евросоюза. Один из российских беспилотных летательных аппаратов во время атаки изменил курс, вошел в воздушное пространство Румынии и упал в густонаселенном районе города Галац. Попадание дрона пришлось непосредственно на жилой дом, из-за чего там вспыхнул пожар, а двое мирных жителей получили ранения.

Кроме того, в ВМС ВС Украины подтвердили российскую атаку по судам. Этой ночью под ударом оказался турецкий сухогруз. Пострадали двое моряков, которых экстренно эвакуировали.