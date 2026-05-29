Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса ЕС готовит 21-й пакет санкций против России за удар по Румынии

ЕС готовит 21-й пакет санкций против России за удар по Румынии

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 09:18
ЕС готовит 21-й пакет санкций против России за удар по Румынии
Пожар в доме, куда попал дрон. Фото: соцсети

Европейский Союз разрабатывает 21-й пакет экономических санкций против России из-за ночного падения вражеского беспилотника в румынском городе Галац. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении Москвой очередной границы в войне и анонсировала срочное укрепление безопасности на всей восточной границе ЕС.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

В НАТО и Еврокомиссии отреагировали на атаку РФ против Румынии

Пресс-секретарь военного блока Элисон Гарт выступила с официальным заявлением, где четко отметила: "Мы осуждаем действия России". Она также добавила, что военно-политический союз будет оперативно реагировать на новые вызовы безопасности, поэтому НАТО продолжит усиливать оборону против всех угроз, включая дроны.

null
Заявление Элисон Гарт. Фото: скриншот

Параллельно с военным командованием Запада на инцидент отреагировала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение в социальной сети Х, заявив о подготовке новых масштабных санкционных ограничений против страны-агрессора.

null
Заявление Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Председатель Еврокомиссии выразила полную солидарность с румынским народом и написала: "Российская агрессивная война пересекла еще одну границу. Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС. Мы выражаем полную солидарность с Румынией и ее народом. Продолжая укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций."

Читайте также:

Сейчас европейские дипломаты уже работают над формированием этого санкционного списка.

Новини.LIVE писали, что очередной ночной обстрел Российской Федерации, направленный против украинской пограничной инфраструктуры, привел к чрезвычайной ситуации на территории Евросоюза. Один из российских беспилотных летательных аппаратов во время атаки изменил курс, вошел в воздушное пространство Румынии и упал в густонаселенном районе города Галац. Попадание дрона пришлось непосредственно на жилой дом, из-за чего там вспыхнул пожар, а двое мирных жителей получили ранения.

Кроме того, в ВМС ВС Украины подтвердили российскую атаку по судам. Этой ночью под ударом оказался турецкий сухогруз. Пострадали двое моряков, которых экстренно эвакуировали.

санкции против России Румыния обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации