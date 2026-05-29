Румыния жестко ответит России за обстрел дома в Галаце

Президент Румынии Никушор Дан. Фото: официальный сайт президента

Президент Румынии Никушор Дан срочно созвал заседание Высшего совета национальной обороны из-за падения российского дрона на жилой дом в Галаце. Глава государства назвал этот инцидент самым серьезным с начала полномасштабного вторжения России в Украину и пообещал принять пропорциональные ответные меры. Также он подчеркнул, что Бухарест не позволит Москве ставить под угрозу жизни своих граждан.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление президента Румынии.

Полная ответственность Кремля

Бухарест обвинил Москву в том, что произошло на румынской территории. Там заявили, что беспилотник, который врезался в жилой дом в Галаце и взорвался, был российским дроном типа "Герань-2".

Румынское государство обещает полную поддержку пострадавшим жителям высотного дома, которые пережили эту ужасную ночь в своих квартирах.

Еще один российский дрон был найден в районе румынского поселка Бесешть на северо-западе страны. Предварительно, он не имел взрывчатки. Сейчас все обстоятельства инцидента расследует прокуратура.

Читайте также:

Почему румынские военные не сбили цель

Президент отдельно объяснил, почему румынская армия не уничтожила беспилотник в воздухе. Военные имели четкий приказ ликвидировать объект, но не сделали этого из-за слишком высоких рисков для людей на земле.

Сбивание беспилотника над городом могло привести к еще большим разрушениям или даже смертям среди гражданских.

Защита восточного фланга Альянса

Из-за этого инцидента Румыния официально попросила у союзников по НАТО срочно предоставить дополнительные системы для сбивания беспилотников и обещает жестко отвечать на подобные провокации.

Страна планирует максимально укрепить оборону на границе, чтобы полностью исключить подобные случаи в будущем.

Дан подчеркнул, что чем дольше Россия будет продолжать воевать против Украины, тем очевиднее становится потребность в справедливом мире и восстановлении украинских границ.

Ранее Новини.LIVE писали, что российский дрон во время атаки на Украину изменил курс, вошел в воздушное пространство Румынии и попал в жилой дом в городе Галац. В доме возник пожар, а двое мирных жителей получили ранения.

После этого стало известно, что ЕС разрабатывает 21-й пакет экономических санкций против РФ из-за атаки на румынский город. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении Москвой очередной границы в войне и анонсировала срочное укрепление безопасности на всей восточной границе ЕС.