Головна Одеса Ми готові підтримати: Зеленський про влучання дрона РФ в Румунії

Ми готові підтримати: Зеленський про влучання дрона РФ в Румунії

Дата публікації: 29 травня 2026 15:26
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на влучання російського безпілотника в будинок у Румунії. Він закликав до посилення міжнародного тиску на Росію. Крім того, глава держави зазначив, що Україна готова допомогти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у соцмережі X у п'ятницю, 29 травня.

Зеленський про влучання БпЛА РФ в будинок у Румунії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські удари становлять загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн, зокрема Румунії. Він підкреслив, що необхідна жорсткіша санкційна відповідь і спільні дії партнерів для стримування ескалації.

За його словами, останні російські атаки були спрямовані на цивільну інфраструктуру в Одеській області, яка межує з Румунією, а також на цивільні об’єкти в морській зоні.

Окремо Зеленський звернув увагу на інцидент із російським дроном, який влучив у житловий будинок на території Румунії, що, за його словами, підтверджує небезпечне розширення війни.

У своєму зверненні глава держави наголосив на масштабі загрози та необхідності реакції світу:

"Дійсно, необхідно посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалася і не розширювалася. Минулої ночі росіяни здійснили цілеспрямований удар по нашому південному регіону — Одеській області, яка межує з Румунією. Це був черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру в наших містах і в наших водах, спрямований проти цивільних контейнеровозів".

Глава держави висловив підтримку постраждалим внаслідок влучання російського дрона у житловий будинок в Румунії. Україна, за його словами, готова допомагати Румунії в межах необхідного реагування на інцидент.

"Один із дронів — фактично аналог "Шахеда" — також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії. Бажаємо пораненим швидкого одужання. Ми готові підтримати Румунію будь-яким чином, який буде необхідним за цих обставин", — написав президент.

Зеленський також підкреслив очікування від Європейського Союзу щодо нових санкцій проти Росії. Він наголосив, що вони мають бути максимально жорсткими та відчутними для країни-агресора, щоб змусити її змінити поведінку.

Скриншот повідомлення Зеленського/X

Новини.LIVE інформували, що Румунія заявила про жорстку відповідь Росії після падіння дрона на житловий будинок у місті Галац. Президент Нікушор Дан скликав термінове засідання оборонної ради та назвав інцидент найсерйознішим від початку війни в Україні.

Новини.LIVE також повідомляли, що Україна запропонувала Румунії посилити спільну оборонну взаємодію після падіння російського дрона в місті Галац. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що інцидент підтверджує загрозу, яку російська війна становить для всієї Європи. Він закликав партнерів посилити підтримку України та санкційний тиск на Росію.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
