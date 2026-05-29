Ми готові підтримати: Зеленський про влучання дрона РФ в Румунії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на влучання російського безпілотника в будинок у Румунії. Він закликав до посилення міжнародного тиску на Росію. Крім того, глава держави зазначив, що Україна готова допомогти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у соцмережі X у п'ятницю, 29 травня.

Зеленський про влучання БпЛА РФ в будинок у Румунії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські удари становлять загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн, зокрема Румунії. Він підкреслив, що необхідна жорсткіша санкційна відповідь і спільні дії партнерів для стримування ескалації.

За його словами, останні російські атаки були спрямовані на цивільну інфраструктуру в Одеській області, яка межує з Румунією, а також на цивільні об’єкти в морській зоні.

Окремо Зеленський звернув увагу на інцидент із російським дроном, який влучив у житловий будинок на території Румунії, що, за його словами, підтверджує небезпечне розширення війни.

У своєму зверненні глава держави наголосив на масштабі загрози та необхідності реакції світу:

"Дійсно, необхідно посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалася і не розширювалася. Минулої ночі росіяни здійснили цілеспрямований удар по нашому південному регіону — Одеській області, яка межує з Румунією. Це був черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру в наших містах і в наших водах, спрямований проти цивільних контейнеровозів".

Глава держави висловив підтримку постраждалим внаслідок влучання російського дрона у житловий будинок в Румунії. Україна, за його словами, готова допомагати Румунії в межах необхідного реагування на інцидент.

"Один із дронів — фактично аналог "Шахеда" — також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії. Бажаємо пораненим швидкого одужання. Ми готові підтримати Румунію будь-яким чином, який буде необхідним за цих обставин", — написав президент.

Зеленський також підкреслив очікування від Європейського Союзу щодо нових санкцій проти Росії. Він наголосив, що вони мають бути максимально жорсткими та відчутними для країни-агресора, щоб змусити її змінити поведінку.

Скриншот повідомлення Зеленського/X

Новини.LIVE інформували, що Румунія заявила про жорстку відповідь Росії після падіння дрона на житловий будинок у місті Галац. Президент Нікушор Дан скликав термінове засідання оборонної ради та назвав інцидент найсерйознішим від початку війни в Україні.

Новини.LIVE також повідомляли, що Україна запропонувала Румунії посилити спільну оборонну взаємодію після падіння російського дрона в місті Галац. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що інцидент підтверджує загрозу, яку російська війна становить для всієї Європи. Він закликав партнерів посилити підтримку України та санкційний тиск на Росію.