Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мы готовы поддержать: Зеленский о попадании дрона РФ в Румынии

Мы готовы поддержать: Зеленский о попадании дрона РФ в Румынии

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 15:26
Мы готовы поддержать: Зеленский о попадании дрона РФ в Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российского беспилотника в дом в Румынии. Он призвал к усилению международного давления на Россию. Кроме того, глава государства отметил, что Украина готова помочь.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети X в пятницу, 29 мая.

Зеленский о попадании БпЛА РФ в дом в Румынии

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские удары представляют угрозу не только для Украины, но и для соседних стран, в частности Румынии. Он подчеркнул, что необходим более жесткий санкционный ответ и совместные действия партнеров для сдерживания эскалации.

По его словам, последние российские атаки были направлены на гражданскую инфраструктуру в Одесской области, которая граничит с Румынией, а также на гражданские объекты в морской зоне.

Отдельно Зеленский обратил внимание на инцидент с российским дроном, который попал в жилой дом на территории Румынии, что, по его словам, подтверждает опасное расширение войны.

Читайте также:

В своем обращении глава государства отметил масштаб угрозы и необходимость реакции мира:

"Действительно, необходимо усилить давление на Россию, чтобы эта война не затягивалась и не расширялась. Прошлой ночью россияне осуществили целенаправленный удар по нашему южному региону — Одесской области, которая граничит с Румынией. Это было очередное циничное нападение на гражданскую инфраструктуру в наших городах и в наших водах, направленное против гражданских контейнеровозов".

Глава государства выразил поддержку пострадавшим в результате попадания российского дрона в жилой дом в Румынии. Украина, по его словам, готова помогать Румынии в пределах необходимого реагирования на инцидент.

"Один из дронов — фактически аналог "Шахеда" — также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем раненым скорейшего выздоровления. Мы готовы поддержать Румынию любым образом, который будет необходимым в этих обстоятельствах", — написал президент.

Зеленский также подчеркнул ожидания от Европейского Союза относительно новых санкций против России. Он подчеркнул, что они должны быть максимально жесткими и ощутимыми для страны-агрессора, чтобы заставить ее изменить поведение.

null
Скриншот сообщения Зеленского/X

Новини.LIVE информировали, что Румыния заявила о жестком ответе России после падения дрона на жилой дом в городе Галац. Президент Никушор Дан созвал срочное заседание оборонного совета и назвал инцидент самым серьезным с начала войны в Украине.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина предложила Румынии усилить совместное оборонное взаимодействие после падения российского дрона в городе Галац. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что инцидент подтверждает угрозу, которую российская война представляет для всей Европы. Он призвал партнеров усилить поддержку Украины и санкционное давление на Россию.

Владимир Зеленский Румыния обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации