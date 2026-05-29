Мы готовы поддержать: Зеленский о попадании дрона РФ в Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российского беспилотника в дом в Румынии. Он призвал к усилению международного давления на Россию. Кроме того, глава государства отметил, что Украина готова помочь.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети X в пятницу, 29 мая.

Зеленский о попадании БпЛА РФ в дом в Румынии

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские удары представляют угрозу не только для Украины, но и для соседних стран, в частности Румынии. Он подчеркнул, что необходим более жесткий санкционный ответ и совместные действия партнеров для сдерживания эскалации.

По его словам, последние российские атаки были направлены на гражданскую инфраструктуру в Одесской области, которая граничит с Румынией, а также на гражданские объекты в морской зоне.

Отдельно Зеленский обратил внимание на инцидент с российским дроном, который попал в жилой дом на территории Румынии, что, по его словам, подтверждает опасное расширение войны.

В своем обращении глава государства отметил масштаб угрозы и необходимость реакции мира:

"Действительно, необходимо усилить давление на Россию, чтобы эта война не затягивалась и не расширялась. Прошлой ночью россияне осуществили целенаправленный удар по нашему южному региону — Одесской области, которая граничит с Румынией. Это было очередное циничное нападение на гражданскую инфраструктуру в наших городах и в наших водах, направленное против гражданских контейнеровозов".

Глава государства выразил поддержку пострадавшим в результате попадания российского дрона в жилой дом в Румынии. Украина, по его словам, готова помогать Румынии в пределах необходимого реагирования на инцидент.

"Один из дронов — фактически аналог "Шахеда" — также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем раненым скорейшего выздоровления. Мы готовы поддержать Румынию любым образом, который будет необходимым в этих обстоятельствах", — написал президент.

Зеленский также подчеркнул ожидания от Европейского Союза относительно новых санкций против России. Он подчеркнул, что они должны быть максимально жесткими и ощутимыми для страны-агрессора, чтобы заставить ее изменить поведение.

Новини.LIVE информировали, что Румыния заявила о жестком ответе России после падения дрона на жилой дом в городе Галац. Президент Никушор Дан созвал срочное заседание оборонного совета и назвал инцидент самым серьезным с начала войны в Украине.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина предложила Румынии усилить совместное оборонное взаимодействие после падения российского дрона в городе Галац. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что инцидент подтверждает угрозу, которую российская война представляет для всей Европы. Он призвал партнеров усилить поддержку Украины и санкционное давление на Россию.