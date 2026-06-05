Морской дрон атаковал порт Румынии: детали инцидента

Взрыв в порту Румынии. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 5 июня, вблизи румынского порта Констанцапрогремел мощный взрыв. Территорию сразу оцепили и эвакуировали людей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Румынии.

Взрыв в порту

В гражданском порту Констанца обнаружили морской беспилотный аппарат. Район быстро перекрыли, а все работы остановили. Силы береговой охраны, спецслужбы и военные обеспечили безопасность периметра, пока продолжалась проверка объекта. Ситуация оставалась контролируемой, но напряженной из-за риска повторной детонации.

Детали инцидента

В Министерстве обороны Румынии сообщили, что обнаруженный объект не принадлежал армии страны. Во время осмотра он сам сдетонировал примерно в 10:30. По официальным данным, никто не пострадал и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В то же время подчеркивается, что дрон может быть связан с событиями войны в Украине.

"Морской беспилотник такого типа, который использовался во время войны в Украине. Хотим отметить, что объект не является частью вооружения Румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море", — говорится в сообщении Минобороны Румынии.

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Расследование случая

Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы. Специалисты устанавливают происхождение беспилотника и как он оказался в гражданском порту. Отдельно проверяют все обстоятельства его детонации.

Дроны у побережья

Румынские СМИ сообщают, что вблизи побережья в районе Констанцы обнаружили еще четыре неизвестных дрона после поднятия в воздух вертолетов для патрулирования. Информация о происхождении объектов на данный момент уточняется.

По предварительным данным, эти дроны пока не удалось обезвредить. Близлежащие территории в радиусе примерно одного километра эвакуированы из соображений безопасности.

Удар по дому

Ранее, во время атаки на Украину дрон РФ пересек границу с Румынией и упал на территории страны. В городе Галац беспилотник попал в жилой дом, вызвав взрыв и пожар. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека, среди них женщина и подросток, жителей пришлось срочно эвакуировать.

По данным местных властей и военных, дрон вошел в воздушное пространство Румынии во время массированной атаки РФ на украинские порты на Дунае. Силы ПВО и авиация были подняты в воздух, однако перехватить беспилотник не удалось. Событие квалифицируют как следствие российской атаки, вышедшей за пределы Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Румынии Никушор Дан срочно созвал заседание Высшего совета национальной обороны из-за падения российского дрона на жилой дом в Галаце. Глава государства назвал этот инцидент самым серьезным с начала полномасштабного вторжения России в Украину и пообещал принять пропорциональные ответные меры. Также он подчеркнул, что Бухарест не позволит Москве ставить под угрозу жизни своих граждан.

Также Новини.LIVE писали, что во время атаки России на Одесскую область в ночь на 2 мая один из беспилотников кратковременно нарушил воздушное пространство Румынии. В ответ страна подняла в небо истребители F-16 и объявила воздушную тревогу в приграничном районе.