Росіяни дронами пошкодили будинки та інфраструктуру на Одещині

Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська в ніч на 25 травня атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, готель, медичний центр та об'єкт критичної інфраструктури. Загиблих і постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та ДСНС Одещини.

Нічна атака по Одещині

Як повідомив Олег Кіпер, унаслідок ударів пошкоджено багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння, територію медичного центру та будівлю готелю.

У ДСНС уточнили, що за однією з адрес удар пошкодив дах триповерхового готелю. За іншою — руйнувань зазнали надвірна споруда та приватний житловий будинок.

Наслідки атаки в приватному будинку. Фото: ДСНС Одещини

Атака на склади

Крім того, пошкоджено складську будівлю, де після влучання виникла пожежа. Загорілася кормова добавка, однак рятувальникам вдалося швидко ліквідувати займання та не допустити поширення вогню. На щастя, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав.

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Наразі на місцях ударів триває ліквідація наслідків. Залучені екстрені, комунальні та рятувальні служби. Для ліквідації наслідків російської атаки ДСНС залучила понад 30 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 5 травня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону, було випущено дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. У момент атаки на території працювали дорожні працівники. Внаслідок удару поранення отримали восьмеро людей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 5 червня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Основний удар прийшовся по Одеському району. Внаслідок одного з влучань було зруйновано приватний житловий будинок. На місці одразу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Також пошкодження зазнали об’єкти житлової інфраструктури.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у Румунії 5 червня вибухнув морський безпілотник. Президент країни Никушор Дан заявив, що вибух морського дрона в порту Констанци є прямим наслідком російської агресії проти України. За його словами, це вже другий серйозний безпековий інцидент на румунському узбережжі за останні дні.