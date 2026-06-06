Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне дронами повредили дома и инфраструктуру на Одесчине

Россияне дронами повредили дома и инфраструктуру на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 09:15
Россияне дронами повредили дома и инфраструктуру на Одесчине
Спасатель на месте прилета. Фото: ГСЧС Одесчины

Российские войска в ночь на 25 мая атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома, отель, медицинский центр и объект критической инфраструктуры. Погибших и пострадавших нет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ГСЧС Одесской области.

Ночная атака по Одесской области

Как сообщил Олег Кипер, в результате ударов повреждены многоэтажный дом, частное домовладение, территория медицинского центра и здание гостиницы.

В ГСЧС уточнили, что по одному из адресов удар повредил крышу трехэтажного отеля. По другому — разрушениям подверглись надворная постройка и частный жилой дом.

Пошкоджений балкон
Последствия атаки в частном доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Атака на склады

Кроме того, повреждено складское здание, где после попадания возник пожар. Загорелась кормовая добавка, однако спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня. К счастью, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Читайте также:
Россияне дронами повредили дома и инфраструктуру на Одесчине - фото 2
Уничтоженное здание в Одесской области. Фото: Одесская областная военная администрация

Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий. Привлечены экстренные, коммунальные и спасательные службы. Для ликвидации последствий российской атаки ГСЧС привлекла более 30 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее Новини.LIVE писали, что днем 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, по объекту инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В момент атаки на территории работали дорожные работники. В результате удара ранения получили восемь человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основной удар пришелся по Одесскому району. В результате одного из попаданий был разрушен частный жилой дом. На месте сразу возник пожар, который спасатели оперативно потушили. Также повреждения получили объекты жилой инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что в Румынии 5 июня взорвался морской беспилотник. Президент страны Никушор Дан заявил, что взрыв морского дрона в порту Констанцы является прямым следствием российской агрессии против Украины. По его словам, это уже второй серьезный инцидент по безопасности на румынском побережье за последние дни.

Новости Одессы Последствия обстрела Одесчины атака дронами по Одессе
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации