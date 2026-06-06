Россияне дронами повредили дома и инфраструктуру на Одесчине

Спасатель на месте прилета. Фото: ГСЧС Одесчины

Российские войска в ночь на 25 мая атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома, отель, медицинский центр и объект критической инфраструктуры. Погибших и пострадавших нет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ГСЧС Одесской области.

Ночная атака по Одесской области

Как сообщил Олег Кипер, в результате ударов повреждены многоэтажный дом, частное домовладение, территория медицинского центра и здание гостиницы.

В ГСЧС уточнили, что по одному из адресов удар повредил крышу трехэтажного отеля. По другому — разрушениям подверглись надворная постройка и частный жилой дом.

Последствия атаки в частном доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Атака на склады

Кроме того, повреждено складское здание, где после попадания возник пожар. Загорелась кормовая добавка, однако спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня. К счастью, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

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Уничтоженное здание в Одесской области. Фото: Одесская областная военная администрация

Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий. Привлечены экстренные, коммунальные и спасательные службы. Для ликвидации последствий российской атаки ГСЧС привлекла более 30 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее Новини.LIVE писали, что днем 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, по объекту инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В момент атаки на территории работали дорожные работники. В результате удара ранения получили восемь человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основной удар пришелся по Одесскому району. В результате одного из попаданий был разрушен частный жилой дом. На месте сразу возник пожар, который спасатели оперативно потушили. Также повреждения получили объекты жилой инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что в Румынии 5 июня взорвался морской беспилотник. Президент страны Никушор Дан заявил, что взрыв морского дрона в порту Констанцы является прямым следствием российской агрессии против Украины. По его словам, это уже второй серьезный инцидент по безопасности на румынском побережье за последние дни.