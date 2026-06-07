В Одессе в СИЗО якобы заставляли в зубах приносить тапочки: продолжается проверка

Сотрудники СИЗО. Фото: Государственное Учреждение "Одесский следственный изолятор"/Facebook

В сети распространяется видео, на котором экс-сотрудника ТЦК якобы заставляют переносить тапочки в зубах в Одесском СИЗО. Из-за возможного нарушения прав человека начата служебная проверка. На время расследования руководство учреждения отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в воскресенье, 7 июня.

В Одесском СИЗО якобы заставляли в зубах приносить тапочки

В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины сообщили о начале служебной проверки после появления резонансного видео из Одесского следственного изолятора. В публичном пространстве распространяется информация, что на записи может быть зафиксирован бывший работник ТЦК. В то же время в ведомстве отмечают, что достоверность видеоматериала сейчас проверяется.

По информации ГУИС, на обнародованном видео зафиксированы вероятные противоправные действия в отношении гражданина со стороны лиц, находившихся с ним в одной камере. Несмотря на отсутствие экспертного заключения о подлинности записи, для обеспечения объективного расследования руководство Одесского СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Кроме того, в учреждение направили специальную группу из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Ее задачей является проверка возможного нарушения прав человека и установление всех обстоятельств инцидента.

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В ГУИС отметили, что проверка будет проводиться совместно с представителями других правоохранительных органов в определенные законом сроки. После ее завершения результаты обещают обнародовать.

В ведомстве также отметили, что Министерство юстиции и Государственная уголовно-исполнительная служба реагируют на каждый случай возможного нарушения прав человека в местах несвободы, особенно если речь идет о возможных неправомерных действиях со стороны персонала учреждений исполнения наказаний.

Скриншот сообщения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российские войска ночью 7 июня массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела ранения получил мужчина, также повреждены жилые дома, газопровод, храм и грузовики. Кроме того, накануне РФ нанесла удары по двум гражданским поисково-спасательным судам в Черном море.

Новини.LIVE информировали, что в начале 2026 года в Одессе правоохранители разоблачили канал поставки наркотиков в следственный изолятор. Предпринимателя задержали на КПП при попытке завезти на территорию учреждения сотни свертков и емкостей с запрещенными веществами.