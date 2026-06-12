Вешают оскорбительные таблички: детей сотрудников ТЦК подвергают травле в школе

Сотрудники ТЦК на улице. Фото: Суспільне Чернигов

Дети сотрудников территориальных центров комплектования сталкиваются с проявлениями буллинга из-за профессии своих родителей. В отдельных случаях школьникам прикрепляли таблички с оскорбительными надписями о ТЦК. В центре комплектования также заявляют, что военнослужащие переживают за безопасность своих семей на фоне общественной напряженности вокруг мобилизации.

Об этом сообщил подполковник, заместитель начальника по психологической поддержке персонала Одесского ОТЦК и СП Владимир Чабан на заседании ТСК, передает Новини.LIVE.

Детей сотрудников ТЦК начали преследовать из-за работы родителей

По словам Чабана, негативное отношение к работникам ТЦК иногда распространяется и на членов их семей, в частности детей.

"У нас уже есть случаи буллинга детей в Измаильском ТЦК, где детям прикрепляли на спину таблички с оскорбительными надписями о ТЦК", — рассказал представитель центра комплектования.

Он отметил, что из-за общественного резонанса вокруг деятельности ТЦК часть военнослужащих выражает обеспокоенность по поводу собственной безопасности и безопасности своих близких.

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"Они переживают также за свою безопасность, за безопасность своих семей, за безопасность своих детей", — подчеркнул чиновник.

Отдельно представитель ТЦК привел данные о составе учреждения. По его словам, в настоящее время около 43% личного состава Одесского областного ТЦК имеют статус участников боевых действий.

Он также отметил, что среди сотрудников центра есть военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях после начала полномасштабного вторжения России.

Как писали Новини.LIVE, в Одессе возле промрынка "7 километр" люди опрокинули микроавтобус ТЦК. В результате были повреждены кузов и окна автомобиля. Одному из участников суд назначил пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Также недавно в сети появилось видео из Одесского СИЗО. На нем унижали одного из сотрудников ТЦК. Мужчину заставляли ползать по полу и приносить тапочки зубами.