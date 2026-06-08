Скандал с работником ТЦК в Одесском СИЗО: расследование

Одесское СИЗО. Фото иллюстративное: vitk.com.ua

Государственное бюро расследований проверяет видео, которое распространили в соцсетях и которое могло быть снято в Одесском СИЗО. На кадрах видно вероятное унижение одного из заключенных. По предварительным данным, пострадавшим может быть работник ТЦК. Следователи уже открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Расследование дела

Работники ГБР начали досудебное расследование после появления в сети видео с возможным нарушением прав человека в Одесском следственном изоляторе. На обнародованных кадрах один из мужчин в камере заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, человек, над которым могли издеваться, является работником одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Сейчас правоохранители проверяют подлинность видео, устанавливают всех участников инцидента и возможных свидетелей.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий. В ГБР отметили, что дадут правовую оценку всем установленным фактам после завершения необходимых следственных действий.

Что известно о потерпевшем

В то же время в бюро сообщили, что мужчина, который может быть потерпевшим на видео, сам находится под следствием. По данным ГБР, его подозревают в пытках мобилизованных граждан, а также в незаконном лишении свободы и похищении человека. В ведомстве подчеркнули, что даже тяжелые подозрения или обвинения не могут быть оправданием для насилия, унижения человеческого достоинства или самосуда.

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Что грозит виновным

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Также суд может запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Окончательную правовую оценку действиям всех причастных предоставят после завершения досудебного расследования.

Что известно об инциденте

Вечером 7 июня в сети появилось видео, снятое якобы в Одесском следственном изоляторе. На записи мужчину заставляют зубами переносить тапочки. В соцсетях и медиа распространяется информация, что на кадрах может быть бывший работник ТЦК и СП.

После огласки в Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщили о начале служебной проверки. В ведомстве отметили, что достоверность видео и все обстоятельства происшествия еще устанавливают. По предварительной информации, на записи могут быть зафиксированы противоправные действия со стороны лиц, которые находились с мужчиной в одной камере.

На время проверки руководство Одесского СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей. В учреждение также направили специальную группу Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, которая должна проверить возможное нарушение прав человека и установить все обстоятельства инцидента. Проверку будут проводить совместно с правоохранительными органами, а ее результаты обещают обнародовать после завершения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском СИЗО действовала преступная группа, которая обложила данью иждивенцев. Ее возглавлял "положенец" "вора в законе". Участникам грозит суровое наказание.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе работники ГБР разоблачили сотрудника Киевского РТЦК, которого подозревают в схеме заработка на военных в СЗЧ. По данным следствия, за 7,5 тысячи долларов он обещал перевод в другую часть, а впоследствии и помощь с оформлением "непригодности".