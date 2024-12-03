В Одесском СИЗО действовала мафия, ею руководил помощник вора в законе, фото

Полицейские допрашивают подозреваемых. Фото: полиция Одесской области

В Одесском СИЗО действовала преступная группа, которая обложила данью заключенных. Ее возглавлял "положенец" "вора в законе". Участникам грозит суровое наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 3 декабря.

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По данным следствия, в группировку входили четверо иностранных граждан и двое украинцев. Все они ранее судимы и находились в СИЗО за новые преступления. Руководил группой один из иностранцев, приговоренный к пожизненному заключению за убийство и разбойное нападение. Он был доверенным лицом ("положенцем") "вора в законе", ныне находящегося в розыске.

Полицейские допрашивают подозреваемого. Фото: полиция Одесской области

Участники группировки установили контроль над другими заключенными и под разными надуманными предлогами выбивали у них деньги для воровского "общака". К примеру, одного из мужчин они заставили погасить несуществующий долг в 5 тыс. долларов. Другой был вынужден уплатить 500 долларов, чтобы над ним не издевались — так как он попал в изолятор по "непорядочной" статье.

Полицейские ведут подозреваемого. Фото: полиция Одесской области

Как накажут бандитов

Трое участников группы находились на свободе, так как уплатили залог. Они проживали в Одессе и Николаеве. Теперь их задержали. Всем фигурантам сообщили о подозрении в вымогательстве, создании преступной организации и распространении преступного воздействия. Максимальное наказание за эти преступления – пятнадцать лет заключения с конфискацией имущества.

Организатор группировки находится в розыске.

Напомним, из Одессы выдворили "смотрящего". Также в городе задержали банду, связанную с так называемым "сухумским кланом".