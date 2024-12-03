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Збирали данину у СІЗО — в Одесі взяли помічника злодія у законі

3 грудня 2024 16:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеському СІЗО діяла мафія, нею керував помічник злодія у законі, фото
Поліцейські допитують підозрюваних. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеському СІЗО діяла злочинна група, яка обклала даниною утриманців. Її очолював "положенець" "злодія в законі". Учасникам загрожує суворе покарання.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 3 грудня.

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Тюремна мафія

За даними слідства, до угруповання входили четверо іноземних громадян і двоє українців. Всі вони раніше судимі й перебували у СІЗО за нові злочини. Керував групою один з іноземців, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство та розбійний напад. Він був довіреною особою ("положенцем") "злодія в законі", що нині перебуває у розшуку. 

Збирали данину у СІЗО — в Одесі взяли помічника злодія у законі - фото 1
Поліцейські допитують підозрюваного. Фото: поліція Одеської області

Учасники угруповання встановили контроль над іншими утриманцями й під різними надуманими приводами вибивали у них гроші для злодійського "общака". Наприклад, одного з чоловіків вони змусили погасити неіснуючий борг у 5 тис. доларів. Інший був вимушений сплатити 500 доларів, щоби над ним не знущалися — адже він потрапив в ізолятор за "непорядною" статтею. 

Збирали данину у СІЗО — в Одесі взяли помічника злодія у законі - фото 2
Поліцейські ведуть підозрюваного. Фото: поліція Одеської області

Як покарають бандитів

Троє учасників групи перебували на свободі, адже сплатили заставу. Вони проживали в Одесі та Миколаєві. Тепер їх затримали. Всім фігурантам повідомили про підозру у вимаганні, створенні злочинної організації та поширенні злочинного впливу. Максимальне покарання за ці злочини  — п'ятнадцять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Організатор угруповання перебуває у розшуку.

Нагадаємо, з Одеси видворили "смотрящого". Також у місті затримали банду, пов'язану з так званим "сухумським кланом".

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