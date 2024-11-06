З Одеси депортували смотрящего — що відомо

Поліцейські ведуть кримінального авторитета. Фото: поліція Одещини

Кримінальний авторитет з однієї з країн Закавказзя понад двадцять років незаконно перебував в Україні. Тут він здійснив низку тяжких злочинів. Тепер його видворили з країни.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 6 листопада.

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Злочинець зі стажем

За даними правоохоронців, чоловік жив в Україні з 2002 року. За цей час його неодноразово заарештовували за грабежі, розбійні напади та інші злочини. Загалом більше 10 років він провів за ґратами. Перебуваючи у в'язниці, авторитет продовжував дотримуватися злодійських традицій. Він став довіреною особою одного зі "злодіїв в законі" та отримав статус "смотрящего".

Після того, як злочинець вийшов на волю, правоохоронці примусово повернули його до країни походження з забороною в’їзду на територію України протягом п’яти років.

Як карають кримінальних авторитетів в Україні

Зазначимо, що в українському законодавстві є офіційне визначення злочинного впливу кримінальних авторитетів. Йдеться про координацію злочинної діяльності, а також розподіл коштів або майна для її забезпечення. За такі дії передбачено ув'язнення на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Якщо ж злочинний вплив здійснювався у СІЗО, то строк позбавлення волі складає від дев'яти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, в Одесі знешкодили банду рекетирів. Також у Львівській області здійснили замах на кримінального авторитета.