Из Одессы депортировали смотрящего — что известно

Полицейские ведут криминальный авторитет. Фото: полиция Одесчины

Уголовный авторитет одной из стран Закавказья более двадцати лет незаконно состоял в Украине. Здесь он совершил ряд тяжких преступлений. Теперь его выдворили из страны.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 6 ноября.

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Преступник со стажем

По данным правоохранителей, мужчина жил в Украине с 2002 года. За это время его не раз арестовывали за грабежи, разбойные нападения и другие преступления. В общей сложности более 10 лет он провел за решеткой. Находясь в тюрьме, авторитет продолжал придерживаться воровских традиций. Он стал доверенным лицом одного из "воров в законе" и получил статус "смотрящего".

После того как преступник вышел на свободу, правоохранители принудительно вернули его в страну происхождения с запретом на въезд на территорию Украины в течение пяти лет.

Как наказывают криминальных авторитетов в Украине

Отметим, что в украинском законодательстве есть официальное определение преступного влияния криминальных авторитетов. Речь идет о координации преступной деятельности, а также распределении средств или имущества для ее обеспечения. За такие действия предусмотрено заключение сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Если преступное влияние осуществлялось в СИЗО, то срок лишения свободы составляет от девяти до пятнадцати лет.

Напомним, в Одессе обезвредили банду рэкетиров. Также во Львовской области покушались на криминального авторитета.