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Збирали данину і тероризували людей — в Одесі знешкодили банду рекетирів

16 жовтня 2024 11:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі затримали банду рекетирів
Затримані учасники банди. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Кримінальне угруповання, пов'язане з так званим "сухумським кланом", тероризувало та залякувало одеситів, вимагаючи гроші. Всіх його учасників затримали під час спецоперації. Тепер їм "світять" великі тюремні строки.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Одеській області у середу, 16 жовтня.

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"Бродяга" і його банда

За версією слідства, керував угрупованням місцевий кримінальник у статусі "бродяги". Він представляв інтереси кримінальних авторитетів "сухумського клану". Бандити нападали на приватні оселі й обкладали даниною підприємців. Якщо ж ті відмовлялися платити, погрожували вбивством родичів. 

Однією з жертв рекетирів став військовий. Учасники банди чатували на нього біля будинку. Коли ввечері чоловік прийшов додому та відчинив двері, троє бандитів заштовхали його до квартири й вимагали віддати неіснуючий борг у 400 тис. грн. Вони відібрали у військового 5 тис. грн та 300 доларів і планували обшукати житло. Їм завадили правоохоронці, які стежили за будинком. 

Покарання для бандитів

Всіх шістьох учасників угруповання затримали того ж вечора. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм повідомили про підозру у вимаганні. Якщо суд визнає учасників банди винними, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.    

Нагадаємо, в Одесі колишній правоохоронець тероризував знайомого, вимагаючи повернути неіснуючий борг.

Також на Харківщині волонтер пограбував дитину.

Одеса банда кримінальний авторитет Кримінал Новини Одеси

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