В Одессе задержали банду рэкетиров

Задержаны участники банды. Фото: СБУ

Уголовная группировка, связанная с так называемым "сухумским кланом", терроризировала и запугивала одесситов, требуя деньги. Всех участников задержали во время спецоперации. Теперь им "светят" большие тюремные сроки.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области в среду, 16 октября.

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"Бродяга" и его банда

По версии следствия, руководил группировкой местный уголовник в статусе "бродяги". Он представлял интересы криминальных авторитетов "сухумского клана". Бандиты нападали на частные дома и облагали данью предпринимателей. Если же те отказывались платить, то угрожали убийством родственников.

Одной из жертв рэкетиров стал военный. Участники банды подстерегали его возле дома. Когда вечером мужчина пришел домой и открыл дверь, трое бандитов затолкали его в квартиру и потребовали отдать несуществующий долг в 400 тыс. грн. Они отобрали у военного 5 тыс. грн и 300 долларов и планировали обыскать жилье. Им помешали следившие за домом правоохранители.

Наказание для бандитов

Всех шести участников группировки задержали в тот же вечер. В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в вымогательстве. Если суд признает участников банды виновными, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе бывший милиционер терроризировал знакомого, требуя вернуть несуществующий долг.

Также в Харьковской области волонтер ограбил ребенка.