В Одесі колишній правоохоронець тероризував знайомого

Співробітники ДБР затримують підозрюваного. Фото: Одеська облпрокуратура

В Одесі затримали колишнього працівника правоохоронних органів. Він видавав себе за працівника ДБР і намагався вибити зі знайомого неіснуючий борг.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у середу, 15 жовтня.

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Деталі справи

Експравоохоронець стверджував, що чоловік заборгував їхньому спільному знайомому 60 тис. доларів. Протягом місяця він тероризував потерпілого. Зокрема, погрожував йому розправою та знищенням майна, психологічно тиснув і стежив за його родиною. Фото і відео рідних "боржника" шантажист публікував у соцмережах з провокативними підписами. Зрештою, потерпілий вирішив віддати гроші, щоби його сім'ї дали спокій.

Що загрожує затриманому

Липового "ДБРівця" разом зі спільником затримали під час отримання першої частини "боргу" — 25 тис. доларів. Їм повідомили про підозру у вимаганні та взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Якщо суд визнає здирників винними, їм загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі судили митника, який обклав даниною підприємців у порту.

Також на Одещині шахраї прикриваються іменем начальника ОВА Олега Кіпера.