Одеський митник більше року збирав данину з імпортерів у порту

Одеський морський порт. Фото: Facebook/Одеський порт

Більше року інспектор відділу митного оформлення отримував відкат за розмитнення товарів, які надходили до Одеського порту. Хабарника затримали правоохоронці. Він до останнього заперечував свою провину, але не зміг переконати суддю.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Суворовського райсуду.

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Схема у порту

За матеріалами справи, співробітник Одеської митниці вимагав від експортерів повністю вивантажувати товар з контейнерів. Це призводило до додаткових витрат. Втім, митник обіцяв не проводити повний огляд, якщо йому заплатять гроші. Він вимагав по 100 доларів з контейнера і по 50 доларів за товар мережі магазинів "Інтертоп".

Інспектора взяли "на гарячому", після отримання 650 доларів хабаря. На його куртці, руках і коліні виявили сліди хімічної речовини, якою помітили купюри. Самі гроші знайшли у шафі на митному пості.

Що вирішив суд

На суді посадовець заперечував свою провину. Зокрема, він стверджував, що не знає, звідки у його шафі з'явилися мічені гроші. Також він намагався переконати суддю, що куртка не його, а когось зі співробітників. Крім того, митник скаржився на незаконні дії під час затримання. Однак, суд визнав його винним і засудив до шести років ув'язнення з конфіскацією майна. Також він не зможе працювати в органах влади і місцевого самоврядування протягом трьох років.

Нагадаємо, на Одещині розслідують справу про масштабну корупцію в Ізмаїльському порту. За версією слідства, підрядник незаконно привласнив близько 40 млн грн бюджетних коштів.

Також одеську лікарку викрили на грандіозній підробці. Вона заносила в документи фантастичні дані про проведені маніпуляції, щоби отримувати більшу зарплату.