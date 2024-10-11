Одеську лікарку викрили на грандіозній підробці

Пацієнти у лікарні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одна з працівниць Одеського онкодиспансера підробляла кількість проведених рентгенів та УЗД. Таким чином вона отримувала більший заробіток.

Про це повідомляє видання "Українська Служба Інформації" з посиланням на голову Національної служби здоров'я України Наталію Гусак.

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Небачені показники

"180 рентгенів, зроблених за добу. Ну це, напевне, рентген має 26/8 працювати. 112 УЗД зроблено цією лікаркою відповідно в добу", — розповіла очільниця НСЗУ.

Також Наталія Гусак повідомила, що останнім часом зросла кількість скарг від пацієнтів. Зокрема, медики вимагають гроші за анестезію або КТ, хоча ці послуги мають надаватися безоплатно.

Що перевіряли

Зазначимо, НСЗУ проводила моніторинг, як Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр виконує контракти за програмою медичних гарантій. Причиною перевірки стали численні звернення пацієнтів.

Нагадаємо, в Одеській області створили гарячу лінію, щоби приймати скарги пацієнтів на хабарництво у лікарнях.

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