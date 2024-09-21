В Одесі створили гарячу лінію для скарг на корупцію у лікарнях

Лікарі швидкої вирушають на виклик. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області створили спеціальний антикорупційний комітет, який має реагувати на скарги пацієнтів медичних закладів. Гаряча лінія вже почала працювати.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської ОВА.

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У департаменті зазначили, що телефони гарячої лінії наглядового комітету вже почали свою роботу в режимі 24/7. Повідомляти можна про вимагання грошей за лікування або лікарські засоби, які мають надаватися безкоштовно.

Телефонувати можуть як мешканці Одеси, так і жителі всієї області. Звернення фіксують і опрацьовують менеджери.

"Вчасне інформування про корупційні схеми та правопорушення дозволить оперативно та якісно відпрацьовувати усі звернення громадян, оптимізувати роботу та покращити медичне обслуговування в закладах", — наголосили в установі.

Телефони гарячої лінії

050-418-82-77;

063-625-00-23;

048-753-31-44.

Нагадаємо, в одеському онкоцентрі провели ремонт і планують облаштувати нові кабінети для лікування хворих, серед таких — бункер для опромінювання пухлини.

Також пройшли перевірки у Білгород-Дністровській психіатричній лікарні, яка декілька разів опинялася у центрі скандалів.