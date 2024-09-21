В Одесі створили гарячу лінію для скарг на корупцію у лікарнях

Хабарництво у лікарнях — в Одеській області створили гарячу лінію для пацієнтів
В Одеській області створили спеціальний антикорупційний комітет, який має реагувати на скарги пацієнтів медичних закладів. Гаряча лінія вже почала працювати.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської ОВА.
Дзвонити цілодобово
У департаменті зазначили, що телефони гарячої лінії наглядового комітету вже почали свою роботу в режимі 24/7. Повідомляти можна про вимагання грошей за лікування або лікарські засоби, які мають надаватися безкоштовно.
Телефонувати можуть як мешканці Одеси, так і жителі всієї області. Звернення фіксують і опрацьовують менеджери.
"Вчасне інформування про корупційні схеми та правопорушення дозволить оперативно та якісно відпрацьовувати усі звернення громадян, оптимізувати роботу та покращити медичне обслуговування в закладах", — наголосили в установі.
Телефони гарячої лінії
- 050-418-82-77;
- 063-625-00-23;
- 048-753-31-44.
Нагадаємо, в одеському онкоцентрі провели ремонт і планують облаштувати нові кабінети для лікування хворих, серед таких — бункер для опромінювання пухлини.
Також пройшли перевірки у Білгород-Дністровській психіатричній лікарні, яка декілька разів опинялася у центрі скандалів.
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