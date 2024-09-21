В Одессе создали горячую линию для жалоб на коррупцию в больницах

Врачи скорой отправляются по вызову. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области создают специальный антикоррупционный комитет, который должен реагировать на жалобы пациентов медицинских учреждений. Горячая линия уже начала работать.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА.

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Звонить круглосуточно

В департаменте отметили, что телефоны горячей линии наблюдательного комитета уже начали свою работу в режиме 24/7. Сообщать можно о требовании денег за лечение или за лекарственные средства, которые должны предоставляться бесплатно.

Звонить могут как одесситы, так и жители всей области. Обращения фиксируют и обрабатывают менеджеры.

"Своевременное информирование о коррупционных схемах и правонарушениях позволит оперативно и качественно отрабатывать все обращения граждан, оптимизировать работу и улучшить медицинское обслуживание в заведениях", — отметили в учреждении.

Телефоны горячей линии

050-418-82-77;

063-625-00-23;

048-753-31-44.

Напомним, в одесском онкоцентре провели ремонт и планируют обустроить новые кабинеты для лечения больных, в том числе бункер для облучения опухолей.

Также прошли проверки в Белгород-Днестровской психбольнице, которая несколько раз оказывалась в центре скандалов.