В Одессе создали горячую линию для жалоб на коррупцию в больницах

Взятки в больницах — в Одесской области создали горячую линию для пациентов
В Одесской области создают специальный антикоррупционный комитет, который должен реагировать на жалобы пациентов медицинских учреждений. Горячая линия уже начала работать.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА.
Звонить круглосуточно
В департаменте отметили, что телефоны горячей линии наблюдательного комитета уже начали свою работу в режиме 24/7. Сообщать можно о требовании денег за лечение или за лекарственные средства, которые должны предоставляться бесплатно.
Звонить могут как одесситы, так и жители всей области. Обращения фиксируют и обрабатывают менеджеры.
"Своевременное информирование о коррупционных схемах и правонарушениях позволит оперативно и качественно отрабатывать все обращения граждан, оптимизировать работу и улучшить медицинское обслуживание в заведениях", — отметили в учреждении.
Телефоны горячей линии
- 050-418-82-77;
- 063-625-00-23;
- 048-753-31-44.
Напомним, в одесском онкоцентре провели ремонт и планируют обустроить новые кабинеты для лечения больных, в том числе бункер для облучения опухолей.
Также прошли проверки в Белгород-Днестровской психбольнице, которая несколько раз оказывалась в центре скандалов.
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