Одесского врача разоблачили на грандиозном подлоге

Пациенты в больнице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одна из работниц Одесского онкодиспансера подрабатывала количество проведенных рентгенов и УЗИ. Таким образом, она получала больший заработок.

Об этом сообщает издание "Украинская служба информации" со ссылкой на главу Национальной службы здоровья Украины Наталию Гусак.

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"180 рентгенов, сделанных в сутки. Ну это, наверное, рентген должен 26/8 работать. 112 УЗИ сделано этим врачом соответственно в сутки", — рассказала глава НСЗУ.

Также Наталья Гусак сообщила, что в последнее время выросло количество жалоб от пациентов. В частности, медики требуют деньги за анестезию или КТ, хотя эти услуги должны предоставляться бесплатно.

Что проверяли

Отметим, НСЗУ проводила мониторинг, как Одесский региональный клинический противоопухолевый центр выполняет контракты по программе медицинских гарантий. Причиной проверки стали многочисленные обращения пациентов.

Напомним, в Одесской области создали горячую линию, чтобы принимать жалобы пациентов на взяточничество в больницах.

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