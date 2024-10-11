Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности arrow

В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности

11 октября 2024 14:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесского врача разоблачили на грандиозном подлоге
Пациенты в больнице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одна из работниц Одесского онкодиспансера подрабатывала количество проведенных рентгенов и УЗИ. Таким образом, она получала больший заработок.

Об этом сообщает издание "Украинская служба информации" со ссылкой на главу Национальной службы здоровья Украины Наталию Гусак.

Читайте также:

Невиданные показатели

"180 рентгенов, сделанных в сутки. Ну это, наверное, рентген должен 26/8 работать. 112 УЗИ сделано этим врачом соответственно в сутки", — рассказала глава НСЗУ.

Также Наталья Гусак сообщила, что в последнее время выросло количество жалоб от пациентов. В частности, медики требуют деньги за анестезию или КТ, хотя эти услуги должны предоставляться бесплатно.

Что проверяли

Отметим, НСЗУ проводила мониторинг, как Одесский региональный клинический противоопухолевый центр выполняет контракты по программе медицинских гарантий. Причиной проверки стали многочисленные обращения пациентов.

Напомним, в Одесской области создали горячую линию, чтобы принимать жалобы пациентов на взяточничество в больницах.

Также мы рассказывали о предпринимателе, который разворовал миллионы на ремонте больниц.

Одесса НСЗУ Новости Одессы проверки больница

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

15:04 Грабят все — в Харьковской области массовые случаи кражи энергооборудования

14:57 Аренда квартиры с питомцем — какая стоимость в Одессе

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:53 Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

14:47 Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину

14:43 Украинские подростки массово выезжают за границу — что предлагает Минобразования

14:32 Житель Бахмута помогал РФ захватить город — как его накажут

14:31 В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

15:04 Грабят все — в Харьковской области массовые случаи кражи энергооборудования

14:57 Аренда квартиры с питомцем — какая стоимость в Одессе

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:53 Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

14:47 Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину

14:43 Украинские подростки массово выезжают за границу — что предлагает Минобразования

14:32 Житель Бахмута помогал РФ захватить город — как его накажут

14:31 В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll