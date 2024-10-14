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Одесский таможенник собирал дань в порту — что решил суд

14 октября 2024 10:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский таможенник больше года собирал дань с импортеров в порту
Одесский морской порт. Фото: Facebook/Одесский порт
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Более года инспектор отдела таможенного оформления получал откат за растаможку товаров, поступавших в Одесский порт. Взяточника задержали правоохранители. Он до последнего отрицал свою вину, но не смог убедить судью.

Об этом журналисты Новтни.LIVE узнали из приговора Суворовского райсуда.

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Схема в порту

По материалам дела сотрудник Одесской таможни требовал от экспортеров полностью выгружать товар из контейнеров. Это приводило к дополнительным затратам. Впрочем, таможенник обещал не проводить полный досмотр, если ему заплатят деньги. Он потребовал по 100 долларов с контейнера и по 50 долларов за товар сети магазинов "Интертоп".

Инспектора взяли "на горячем", после получения 650 долларов взятки. На его куртке, руках и колене обнаружили следы химического вещества, которым заметили купюры. Сами деньги нашли в шкафу на таможенном посту.

Что решил суд

На суде чиновник отрицал свою вину. В частности, он утверждал, что не знает, откуда в его шкафу появились меченые деньги. Также он пытался убедить судью, что куртка не его, а кого-то из сотрудников. Кроме того, таможенник жаловался на незаконные действия при задержании. Однако суд признал его виновным и приговорил к шести годам заключения с конфискацией имущества. Также он не сможет работать в органах власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Напомним, в Одесской области расследуют дело о масштабной коррупции в Измаильском порту. По версии следствия, подрядчик незаконно присвоил около 40 млн грн бюджетных средств.

Также врача одесской больницы разоблачили на грандиозном подлоге. Она заносила в документы фантастические данные о проведенных манипуляциях, чтобы получать большую зарплату.

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