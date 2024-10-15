В Одессе бывший правоохранитель терроризировал знакомого

Сотрудники ГБР задерживают подозреваемого. Фото: Одесская облпрокуратура

В Одессе задержан бывший работник правоохранительных органов. Он выдавал себя за работника ДБР и пытался выбить из знакомого несуществующий долг.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в среду, 15 октября.

Читайте также:

Детали дела

Экс-правоохранитель утверждал, что мужчина задолжал их общему знакомому 60 тыс. долларов. В течение месяца он терроризировал потерпевшего. В частности, угрожал ему расправой и уничтожением имущества, психологически давил и следил за его семьей. Фото и видео родных "должника" шантажист публиковал в соцсетях с провокационными подписями. В конце концов, потерпевший решил отдать деньги, чтобы его семьи оставили в покое.

Что угрожает задержанному

Липового "ДБРовца" вместе с сообщником задержали при получении первой части "долга" — 25 тыс. долларов. Им сообщили о подозрении в вымогательстве и заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Если суд признает вымогателей виновными, им грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе судили таможенника, обложившего данью предпринимателей в порту.

Также в Одесской области мошенники прикрываются именем начальника ОВА Олега Кипера.