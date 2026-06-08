Скандал з працівником ТЦК в Одеському СІЗО: розслідування

Одеське СІЗО. Фото ілюстративне: vitk.com.ua

Державне бюро розслідувань перевіряє відео, яке поширили в соцмережах і яке могло бути зняте в Одеському СІЗО. На кадрах видно ймовірне приниження одного з ув’язнених. За попередніми даними, потерпілим може бути працівник ТЦК. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Розслідування справи

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування після появи в мережі відео з можливим порушенням прав людини в Одеському слідчому ізоляторі. На оприлюднених кадрах один із чоловіків у камері змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, людина, над якою могли знущатися, є працівником одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі правоохоронці перевіряють справжність відео, встановлюють усіх учасників інциденту та можливих свідків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про перевищення влади або службових повноважень. У ДБР наголосили, що дадуть правову оцінку всім встановленим фактам після завершення необхідних слідчих дій.

Що відомо про потерпілого

Водночас у бюро повідомили, що чоловік, який може бути потерпілим на відео, сам перебуває під слідством. За даними ДБР, його підозрюють у катуванні мобілізованих громадян, а також у незаконному позбавленні волі та викраденні людини. У відомстві підкреслили, що навіть тяжкі підозри чи звинувачення не можуть бути виправданням для насильства, приниження людської гідності або самосуду.

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Що загрожує винним

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Також суд може заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Остаточну правову оцінку діям усіх причетних нададуть після завершення досудового розслідування.

Що відомо про інцидент

Увечері 7 червня в мережі з'явилося відео, зняте нібито в Одеському слідчому ізоляторі. На записі чоловіка змушують зубами переносити капці. У соцмережах та медіа поширюється інформація, що на кадрах може бути колишній працівник ТЦК та СП.

Після розголосу в Державна кримінально-виконавча служба України повідомили про початок службової перевірки. У відомстві зазначили, що достовірність відео та всі обставини події ще встановлюють. За попередньою інформацією, на записі можуть бути зафіксовані протиправні дії з боку осіб, які перебували з чоловіком в одній камері.

На час перевірки керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання службових обов'язків. До установи також направили спеціальну групу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, яка має перевірити можливе порушення прав людини та встановити всі обставини інциденту. Перевірку проводитимуть спільно з правоохоронними органами, а її результати обіцяють оприлюднити після завершення.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському СІЗО діяла злочинна група, яка обклала даниною утриманців. Її очолював "положенець" "злодія в законі". Учасникам загрожує суворе покарання.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі працівники ДБР викрили співробітника Київського РТЦК, якого підозрюють у схемі заробітку на військових у СЗЧ. За даними слідства, за 7,5 тисячі доларів він обіцяв переведення до іншої частини, а згодом і допомогу з оформленням "непридатності".