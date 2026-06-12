Водитель микроавтобуса ТЦК, сбившего пенсионерку в Одессе, продолжает нести службу

Микроавтобус ТЦК сбил пенсионерку. Фото: кадр из видео

В Одесском областном ТЦК подтвердили факт ДТП с участием служебного микроавтобуса и пожилой женщины, произошедшего весной этого года. Служебное расследование установило, что причиной аварии стала невнимательность водителя. Несмотря на это, военнослужащий, находившийся за рулем, продолжает нести службу.

Об инциденте во время ТСК рассказал представитель Одесского областного ТЦК, комментируя обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 марта в Одессе, передает Новини.LIVE.

В Одесском ТЦК рассказали о последствиях ДТП с пожилой женщиной

По его словам, после наезда пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. На месте также работали правоохранители.

"По результатам служебного расследования действительно установлено, что из-за невнимательности водителя произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и вызвали медиков", — сообщил представитель ТЦК.

Он отметил, что не готов озвучить информацию о характере полученных женщиной травм, однако подтвердил, что результаты проверки уже есть.

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В то же время военнослужащий, который находился за рулем служебного транспорта во время ДТП, продолжает нести службу.

"Он продолжает службу", — заявил представитель Одесского областного ТЦК, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе водителя.

При этом в ТЦК не уточнили, продолжает ли военнослужащий выполнять обязанности водителя и были ли в отношении него применены дисциплинарные меры после завершения служебного расследования.

Как писали Новини.LIVE, во время ТСК стало известно, что дети представителей ТЦК подвергаются травле в школах. В частности, зафиксированы случаи, когда им прикрепляли на спину таблички с оскорбительными надписями о ТЦК.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе россияне вербовали людей для совершения терактов. Деньги из РФ поступали в криптовалюте. Организовал схему 39-летний сотрудник ГРУ Артем Шмуль, действовавший дистанционно.