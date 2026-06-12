Одесский ТЦК: мужчин старше 50 лет не направляют в боевые части

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Одесского территориального центра комплектования сообщил, что мужчин в возрасте 50+ не направляют в боевые части. В первую очередь их предлагают для комплектования тыловых подразделений.

Об этом представитель Одесского ТЦК сообщил на заседании ВСК, передает Новини.LIVE.

Мужчин старше 50 лет не направляют в боевые части на фронте

Представитель ТЦК сообщил об одном из случаев, когда мужчина прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе, но воинские части отказались принимать его из-за возраста.

"То есть он прошел военно-медицинскую комиссию, был признан годным к военной службе, но, поскольку он уже был в почтенном возрасте, части отказались принимать его на службу", — говорит он.

Мужчину отпустили домой. По словам представителя ТЦК, люди в возрасте 50+ не могут служить в боевых частях.

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Как писали Новини.LIVE, в Одесском областном ТЦК подтвердили ДТП с участием служебного микроавтобуса и пожилой женщины, произошедшее весной. По результатам служебного расследования установлено, что авария произошла из-за невнимательности водителя. При этом военнослужащий, управлявший транспортом, продолжает нести службу.

А заместитель начальника по психологической поддержке персонала Одесского ОТЦК и СП Владимир Чабан сообщил, что дети сотрудников ТЦК сталкиваются с проявлениями буллинга из-за профессии родителей. В частности, школьникам прикрепляли таблички с оскорбительными надписями.