В Одессе задержали подозреваемого в стрельбе по сотрудникам ТЦК

Задержание стрелка. Фото: Нацполиция Украины

В Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, который вечером в воскресенье, 2 августа, открыл огонь в сторону сотрудников РТЦК и СП. В результате стрельбы пострадали четверо сотрудников военкомата. Нарушитель, предположительно, открыл огонь из пистолета под патрон Флобера.

Об этом сообщило ГУНП в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Задержание подозреваемого в стрельбе

Сведения по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других воинских формирований внесли в Единый реестр досудебных расследований (ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Пистолет, который изъяли у подозреваемого. Фото: Нацполиция Украины

Оружие направят на экспертизу.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на местные паблики и полицию сообщал, что вечером 2 августа неизвестный несколько раз выстрелил в сторону сотрудников ТЦК, проводивших мобилизационные мероприятия. Четверо военных получили ранения. Им оказывается необходимая помощь.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области писал о раскрытии коррупционной схемы в ТЦК и СП в Одесской области. Чиновник военкомата обещал снять военнообязанного с розыска. За такую услугу он хотел получить талоны на дизельное топливо.