Катування у ТЦК на Одещині: затримали дев’ятьох осіб

Затримання співробітників ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

В одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці затримали шістьох посадовців центру комплектування та трьох представників громадської організації. За даними слідства, потерпілих били, залякували, утримували проти їхньої волі та вчиняли дії сексуального характеру. Наразі всім дев’ятьом повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

За даними слідства шестеро службовців одного з одеських РТЦК залучили до своєї "роботи" трьох представників місцевої громадської організації. Ці люди вистежували чоловіків, збирали про них інформацію та силою привозили до центру комплектування. Так керівництво ТЦК намагалося штучно підняти показники мобілізації. Проте замість законних процедур на затриманих чекало знущання. Людей закривали у приміщеннях, жорстоко били, залякували та тиснули на них психологічно. Слідчі ДБР навіть зафіксували випадки сексуального насильства над потерпілими.

Кімната, де утримували чоловіків. Фото: ДБР

Знаряддя для знущань

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинів. У фігурантів знайшли гумові кийки, молотки та інші підручні інструменти. Саме цими предметами зловмисники катували та залякували затриманих громадян. Окрім знущань, учасники банди також грабували своїх жертв. Наразі правоохоронці вже затримали шістьох посадовців ТЦК та трьох їхніх цивільних спільників.

Що загрожує

Усім дев'ятьом затриманим оголосили про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та пограбуванні в складі організованої групи. Суд розглянув справу і відправив усіх фігурантів під варту без права вийти під заставу. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також:

Знущання у СІЗО

Зазначимо, що днями Державне бюро розслідувань почало перевірку скандального відео, яке з'явилося в соцмережах. На кадрах, знятих нібито в Одеському слідчому ізоляторі, видно жорстоке приниження ув'язненого. Одного з чоловіків у камері змушували повзати по підлозі та переносити капці в зубах. Як з’ясувалося, потерпілим виявився один із затриманих посадовців ТЦК, про якого йшлося вище. На час службової перевірки керівництво Одеського СІЗО вже відсторонили від виконання обов'язків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень, за що винним загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомляли Новини.LIVE, у соцмережах набуло розголосу відео з Обласного об'єднаного центру мобілізації в Одесв. Автор запису стверджує, що людей утримують у неналежних умовах та можуть тримати там кілька днів. Після появи кадрів розпочали службову перевірку для з'ясування всіх обставин.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі завершили розслідування щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у вимаганні грошей у військовозобов'язаних за вирішення мобілізаційних питань. Серед обвинувачених є троє співробітників районного ТЦК та СП, а також керівник і член громадської організації.