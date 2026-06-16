Пытки в ТЦК на Одесчине: задержаны девять человек

Задержание сотрудников ТЦК. Фото: Государственное бюро расследований

В одном из районных ТЦК и СП Одесской области разоблачили группу людей, подозреваемых в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Правоохранители задержали шестерых должностных лиц центра комплектования и троих представителей общественной организации. По данным следствия, потерпевших избивали, запугивали, удерживали против их воли и совершали действия сексуального характера. На данный момент всем девяти сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

По данным следствия, шестеро сотрудников одного из одесских РТЦК привлекли к своей "работе" трех представителей местной общественной организации. Эти люди выслеживали мужчин, собирали о них информацию и силой привозили в центр комплектования. Так руководство ТЦК пыталось искусственно поднять показатели мобилизации. Однако вместо законных процедур задержанных ждало издевательство. Людей запирали в помещениях, жестоко избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Следователи ГБР даже зафиксировали случаи сексуального насилия над потерпевшими.

Комната, где держали мужчин. Фото: ГБР

Орудия для издевательств

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступлений. У фигурантов нашли резиновые дубинки, молотки и другие подручные инструменты. Именно этими предметами злоумышленники пытали и запугивали задержанных граждан. Помимо издевательств, участники банды также грабили своих жертв. На данный момент правоохранители уже задержали шестерых должностных лиц ТЦК и троих их гражданских сообщников.

Что грозит

Всем девяти задержанным объявили о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже в составе организованной группы. Суд рассмотрел дело и отправил всех фигурантов под стражу без права выхода под залог. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Издевательства в СИЗО

Отметим, что на днях Государственное бюро расследований начало проверку скандального видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах, снятых якобы в Одесском следственном изоляторе, видно жестокое унижение заключенного. Одного из мужчин в камере заставляли ползать по полу и переносить тапочки в зубах. Как выяснилось, потерпевшим оказался один из задержанных чиновников ТЦК, о котором шла речь выше. На время служебной проверки руководство Одесского СИЗО уже отстранило его от исполнения обязанностей.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий, за что виновным грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщали Новини.LIVE, в соцсетях получило широкую огласку видео из Областного объединенного центра мобилизации в Одессе. Автор записи утверждает, что людей содержат в ненадлежащих условиях и могут держать там несколько дней. После появления кадров начали служебную проверку для выяснения всех обстоятельств.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе завершили расследование в отношении пяти человек, которых подозревают в вымогательстве денег у военнообязанных за решение мобилизационных вопросов. Среди обвиняемых есть трое сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководитель и член общественной организации.