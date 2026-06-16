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Головна Одеса В Одесі офіцер пропонував довідку ВЛК за 23 тис. дол.

В Одесі офіцер пропонував довідку ВЛК за 23 тис. дол.

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 13:12
В Одесі офіцер пропонував довідку ВЛК за 23 тис. дол.
Поліцейська складає протокол. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі правоохоронці затримали офіцера однієї з військових частин, якого підозрюють у вимаганні 23 тис. доларів у побратима. За ці гроші він обіцяв допомогти з проходженням військово-лікарської комісії та оформленням документів для визнання військовослужбовця непридатним до подальшої служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Звільнення від служби

У поліції стверджують, що 33-річний офіцер запевняв знайомого військового у наявності зв'язків серед посадовців військово-лікарської комісії та обіцяв вплинути на ухвалення необхідного рішення.

За версією правоохоронців, за 23 тис. доларів підозрюваний мав забезпечити проходження ВЛК та отримання медичних висновків, які б стали підставою для визнання військовослужбовця непридатним до служби.

Оперативники та слідчі затримали чоловіка під час отримання обумовленої суми. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільний телефон та автомобіль, яким користувався фігурант. Наразі слідство клопоче про накладення арешту на вилучене майно.

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Яке покарання

На підставі зібраних доказів офіцеру повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У разі доведення вини чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання працівників ТЦК

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.

Також правоохоронці встановили ще один епізод. Керівник громадської організації разом із підлеглим обіцяв чоловікам призовного віку за 1,5 тис. доларів допомогти уникнути мобілізації через свої нібито зв'язки в ТЦК. Після отримання грошей клієнту передали посвідчення учасника громадської організації та запевнили, що проблем із мобілізацією не буде.

Також Новини.LIVE писали, що одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що в Одесі 33-річний лікар запропонував пацієнту "допомогу" за 16 000 доларів. Він обіцяв виготовити документи про неврологічне захворювання та передати їх до експертної комісії для встановлення інвалідності.

хабар Новини Одеси мобілізація ВЛК
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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