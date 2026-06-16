В Одессе офицер предлагал справку ВВК за 23 тыс. дол.

Полицейская составляет протокол. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе правоохранители задержали офицера одной из воинских частей, которого подозревают в вымогательстве 23 тыс. долларов у сослуживца. За эти деньги он обещал помочь с прохождением военно-медицинской комиссии и оформлением документов для признания военнослужащего негодным к дальнейшей службе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Освобождение от службы

В полиции утверждают, что 33-летний офицер уверял знакомого военного в наличии связей среди должностных лиц военно-медицинской комиссии и обещал повлиять на принятие необходимого решения.

По версии правоохранителей, за 23 тыс. долларов подозреваемый должен был обеспечить прохождение ВЛК и получение медицинских заключений, которые стали бы основанием для признания военнослужащего негодным к службе.

Оперативники и следователи задержали мужчину во время получения оговоренной суммы. В ходе следственных действий правоохранители изъяли деньги, мобильный телефон и автомобиль, которым пользовался фигурант. В настоящее время следствие ходатайствует о наложении ареста на изъятое имущество.

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Какое наказание

На основании собранных доказательств офицеру сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание сотрудников ТЦК

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Одессе в суд направили дело в отношении трех сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.

Также правоохранители установили еще один эпизод. Руководитель общественной организации вместе с подчиненным обещал мужчинам призывного возраста за 1,5 тыс. долларов помочь избежать мобилизации благодаря своим якобы связям в ТЦК. После получения денег клиенту передали удостоверение участника общественной организации и заверили, что проблем с мобилизацией не будет.

Также Новини.LIVE писали, что одессит за деньги оформлял фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. «Бронь» стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Дельц с сообщниками также взимали ежемесячную плату по 10 тыс. грн с «клиентов» за «обслуживание» схемы.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе 33-летний врач предложил пациенту «помощь» за 16 000 долларов. Он обещал изготовить документы о неврологическом заболевании и передать их в экспертную комиссию для установления инвалидности.