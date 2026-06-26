Поліція Одеси розслідує травмування собаки через ТЦК

Чоловік у формі з собакою. Фото: скриншот з відео

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження через травмування собаки під час конфлікту між цивільними та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався 24 червня у Київському районі міста. Після звернення власниці тварину розшукали та повернули. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Викрадення собаки

Інцидент стався ввечері 24 червня на вулиці Геранієвій у Київському районі Одеси. За попередніми даними, під час конфлікту між цивільними та військовослужбовцями ТЦК та СП останні залишили місце події разом із собакою породи джек-рассел-тер'єр, яка належала іншій людині. Про подію правоохоронцям повідомила 31-річна власниця тварини. Поліцейські оперативно розшукали собаку та повернули її жінці.

Відкриття провадження

Після огляду у ветеринарній клініці лікарі діагностували у собаки розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Після цього власниця звернулася до поліції із заявою. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, які можуть бути причетними до нього.

Стан тварини

У коментарі Новини.LIVE волонтерка Яна Тітаренко розповіла, що зараз власники тварини вирішують питання подальшого лікування та не виключають проведення операції. Також, як зазначила зоозахисниця, родина планує вимагати компенсацію витрат на лікування собаки.

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"У собаки є травма ноги. Власники собаки ще досі не знають, чи будуть вони робити операцію, чи не будуть. Якщо буде встановлено причетних осіб, вони мають покрити всі витрати на лікування тварини, принести вибачення", — сказала Яна Тітаренко.

Вона також додала, що спілкувалася з власницею собаки. За словами волонтерки, жінка заявила, що у її чоловіка були законні підстави не виконувати вимоги військовослужбовців, через що, на її думку, і виник конфлікт.

Реакція зоозахисників

Зазначимо, цей випадок набув розголосу після публікації місцевих зоозахисників. У громадській організації Animal SOS Odessa заявили, що під час конфлікту, який стався під час мобілізаційних заходів, військовослужбовці ТЦК та СП забрали собаку після того, як її власник залишив місце події. Згодом його знайшли в іншому районі Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі під час затримання водія представники патрульної поліції та Хаджибейського ТЦК застосували до чоловіка силу, внаслідок чого він отримав перелом плеча. Хоча внутрішнє розслідування спочатку визнало дії поліції законними, після втручання Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень.

Також Новини.LIVE писали, що в одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці затримали шістьох посадовців центру комплектування та трьох представників громадської організації. За даними слідства, потерпілих били, залякували, утримували проти їхньої волі та вчиняли дії сексуального характеру. Наразі всім дев’ятьом повідомили про підозру.