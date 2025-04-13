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Над Чорним морем фіксують активність розвідувальних дронів РФ

13 квітня 2025 14:08
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Розвідувальні дрони Росії біля Одеси та Миколаєва
Розвідувальний дрон в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В акваторії Чорного моря поблизу Миколаївської та Одеської областей зафіксовано активність ворожих розвідувальних безпілотників. Вони можуть наводити засоби ураження на військові або інфраструктурні об’єкти.

Про це у неділю, 13 квітня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повідомлення військових. Фото: скриншот

Розвідка над Чорним морем

Як повідомляють військові, над Чорним морем поблизу Миколаївської та Одеської областей спостерігається активність ворожих БпЛА розвідувального типу. Згідно з їхніми повідомленнями, Сили оборони вже застосували засоби протидії для знищення дронів. У разі повітряної тривоги мешканців закликають негайно спускатися в укриття.

"Ці дрони можуть збирати координати наших позицій, або критичної інфраструктури. Зазвичай після таких польотів ідуть ракетні чи дронові удари", — пояснюють у Повітряних силах ЗСУ.

Військові закликають мешканців південних регіонів бути пильними й у разі оголошення тривоги негайно прямувати до укриттів. А також не знімати роботу ППО і не публікувати фото/відео з місця подій.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по центру Сум та вбили 24 людей, серед них немовля. Окрім цього, окупанти також поцілили ударним безпілотником по дитячому садку у Харкові.

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