Разведывательные дроны России возле Одессы и Николаева

Разведывательный дрон в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

В акватории Черного моря вблизи Николаевской и Одесской областей зафиксирована активность вражеских разведывательных беспилотников. Они могут наводить средства поражения на военные или инфраструктурные объекты.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Разведка над Черным морем

Как сообщают военные, над Черным морем вблизи Николаевской и Одесской областей наблюдается активность вражеских БпЛА разведывательного типа. Согласно их сообщениям, Силы обороны уже применили средства противодействия для уничтожения дронов. В случае воздушной тревоги жителей призывают немедленно спускаться в укрытие.

"Эти дроны могут собирать координаты наших позиций или критической инфраструктуры. Обычно после таких полетов идут ракетные или дроновые удары", — объясняют в Воздушных силах ВСУ.

Военные призывают жителей южных регионов быть бдительными и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытия. А также не снимать работу ПВО и не публиковать фото/видео с места событий.



Напомним, сегодня россияне ударили по центру Сум и убили 24 человека, среди них младенец. Кроме этого, оккупанты также попали ударным беспилотником по детскому саду в Харькове.