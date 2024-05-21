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Надто тепло та сонячно — синоптики попередили одеситів про небезпечну погоду сьогодні

21 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 21 травня
Дівчина відпочиває у кафе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 21 травня, буде теплою, опадів також не передбачається. Після обіду температура підвищиться до +20 °C, сонечко обіцяє яскраво світити майже увесь день. Однак на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +12...+14 °C, вдень +20...+22 °C.
  • Температура морської води +15...+17 °C.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
Погода в Одесі на 21 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність, вранці місцями туман.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C.
  • На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Одеській області на 21 травня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 21 травня

У вівторок очікується тепла погода по всій території України. Протягом дня в Україні очікується +20...+27 °C. Втім, ночі ще достатньо свіжі. Очікується +10...+14 °C, на узбережжях морів +8...+11 °C.

Також сьогодны місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині. На решті території країни завтра без опадів.

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Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для виробництва електромобілів, вітряних турбін, сонячних панелей та інших екологічно чистих енергетичних технологій. До 2035 року виробництво буде задовольняти лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій.

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