Дівчина відпочиває у кафе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 21 травня, буде теплою, опадів також не передбачається. Після обіду температура підвищиться до +20 °C, сонечко обіцяє яскраво світити майже увесь день. Однак на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +12...+14 °C, вдень +20...+22 °C.

Температура морської води +15...+17 °C.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність, вранці місцями туман.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C.

На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 21 травня

У вівторок очікується тепла погода по всій території України. Протягом дня в Україні очікується +20...+27 °C. Втім, ночі ще достатньо свіжі. Очікується +10...+14 °C, на узбережжях морів +8...+11 °C.

Також сьогодны місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині. На решті території країни завтра без опадів.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для виробництва електромобілів, вітряних турбін, сонячних панелей та інших екологічно чистих енергетичних технологій. До 2035 року виробництво буде задовольняти лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій.