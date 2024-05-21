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Слишком тепло и солнечно — синоптики предупредили одесситов об опасной погоде сегодня

21 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня
Девушка отдыхает в кафе. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 21 мая, будет теплой, осадков также не ожидается. После обеда температура повысится до +20 °C, солнышко обещает ярко светить почти весь день. Однако на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +12...+14 °C, днем +20...+22 °C.
  • Температура морской воды +15...+17 °C.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
Погода в Одессе на 21 мая
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями, утром местами туман.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C.
  • На автодорогах области местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Одесской области на 21 мая.
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 мая

Во вторник ожидается теплая погода на всей территории Украины. В течение дня в Украине ожидается +20...+27°C. Но ночи еще достаточно свежие. Ожидается +10...+14°C, на побережьях морей +8...+11°C.

Также сегодня местами пройдут дожди, кое-где с грозами, в областях Прикарпатья, на Волыни, Ровенщине, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине, Харьковщине. На остальной территории страны завтра без осадков.

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Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.

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