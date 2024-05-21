Слишком тепло и солнечно — синоптики предупредили одесситов об опасной погоде сегодня
Погода в Одессе сегодня, 21 мая, будет теплой, осадков также не ожидается. После обеда температура повысится до +20 °C, солнышко обещает ярко светить почти весь день. Однако на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +12...+14 °C, днем +20...+22 °C.
- Температура морской воды +15...+17 °C.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями, утром местами туман.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C.
- На автодорогах области местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 21 мая
Во вторник ожидается теплая погода на всей территории Украины. В течение дня в Украине ожидается +20...+27°C. Но ночи еще достаточно свежие. Ожидается +10...+14°C, на побережьях морей +8...+11°C.
Также сегодня местами пройдут дожди, кое-где с грозами, в областях Прикарпатья, на Волыни, Ровенщине, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине, Харьковщине. На остальной территории страны завтра без осадков.
Напомним, мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.
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