Девушка отдыхает в кафе. Фото: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 21 мая, будет теплой, осадков также не ожидается. После обеда температура повысится до +20 °C, солнышко обещает ярко светить почти весь день. Однако на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +12...+14 °C, днем +20...+22 °C.

Температура морской воды +15...+17 °C.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями, утром местами туман.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+14 °C, днем +20...+25 °C.

На автодорогах области местами туман, видимость 200-500м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 мая

Во вторник ожидается теплая погода на всей территории Украины. В течение дня в Украине ожидается +20...+27°C. Но ночи еще достаточно свежие. Ожидается +10...+14°C, на побережьях морей +8...+11°C.

Также сегодня местами пройдут дожди, кое-где с грозами, в областях Прикарпатья, на Волыни, Ровенщине, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине, Харьковщине. На остальной территории страны завтра без осадков.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.