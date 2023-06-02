Надводні та підводні дрони: на службі у одеських рятувальників

Надводний дрон у морі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Другий рік війни диктує свої умови, і справа навіть не в закритих пляжах чи "зіпсованому" курортному сезоні. Наразі перед українцями на першому місці стоїть безпека. Роботи додалося й у рятувальників, але на допомогу приходить сучасна техніка, у тому числі дрони.

Як Одеські рятувальники тренуються та підвищують свою майстерність за допомогою передових технологій, бачили журналісти Новини.LIVE.

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Цього року однією з найнебезпечніших ділянок на Одещині залишається море. Адже на берег може прибити не лише міни. Щоб бути готовими до сюрпризів, потрібні тренування. Ось тільки цього разу навчання досить сильно відрізняються від усіх попередніх. Причина — нове спорядження, яке лише освоюється.

Нові костюми для водолазів. Фото: Новини.LIVE

Микола Касько про нове обладнання. Фото: Новини.LIVE

"Зараз ми тренуємось на важкому спорядженні, аналогів його немає більше в жодній області України", — каже начальник водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в Одеській області Микола Касько.

До отримання нового сучасного обладнання одеські водолази використовували так зване "легке" спорядження. По суті, це костюми для дайвінгу. Зараз все інакше.

Подача кисню для водолазів. Фото: Новини.LIVE

Нове обладнання для водолазів. Фото: Новини.LIVE

"У нас у чорному морі глибина до 20 метрів, а в цьому шоломі можна занурюватися на глибину до 350 метрів, це можна до корабля "Москва" пірнати, у нас це попереду", — посміхаючись, каже Дмитро Андріуца, водолаз ДСНС в Одеській області.

Дмитро Андріуца сам із Сергіївки, він жив у тому самому будинку, куди минулого року прилетіла ракета "визволителів". Після пережитого вирішив опанувати нову професію, пішов до школи водолазів, а потім поповнив лави рятувальників.

Дмитро Андріуца, водолаз. Фото: Новини.LIVE

"Я з дитинства займаюся дайвінгом, і ось після 1 липня минулого року, коли влучила ракета у мій будинок в Сергіївці, я одразу зрозумів, що хочу допомагати людям. Захищати, допомагати та рятувати — це моє покликання", — зізнається Дмитро.

Сьогодні перед Дмитром та його колегами стоїть завдання знайти тіло відпочивальника, який потонув. Роботу проводять у новому спорядженні.

Все спорядження важить 50 кілограм. Фото: Новини.LIVE

"Якщо говорити про вагу спорядження, то виходить шолом 15 кг важить, також є додаткові вантаж кілограм 15. Плюс ще балон близько 20 кг. Разом загалом кілограм 50 десь", — розповідає водолаз.

Щоб одягнути весь костюм, потрібно більше 10 хвилин. Самостійно приготуватися до занурення без допомоги ще двох людей не вийде. Коли водолаз під водою, на суші його ведуть помічники. Один стежить за кабелем, що подає кисень, а другий вказує напрямок пересування.

Водолаз заходить до води. Фото: Новини.LIVE

Сучасні дрони

Вартість цього маленького дрона — сто тисяч доларів. Він оснащений надводною кольоровою камерою, що дозволяє шукати предмети на поверхні води. Крім цього, завдяки детекторам він показує, що знаходиться під водою. Оператор на екрані свого ноутбука може розглянути все, що на дні під приладом. Маневреність — одна з головних переваг цього дрону.

Надводний дрон у роботі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бутенко, водій-моторист. Фото: Новини.LIVE

"Для руху використовуються два гвинти, запускаються вони за допомогою акумуляторів. Це дозволяє дрону працювати близько 5 годин, може і більше. Основне завдання нашого відділення — це пошук всього, що розташовано під водою, часто, на жаль, це люди, які не живі. Але їх треба знайти та повернути родичам. Це основне завдання нашого водолазно-рятувального відділення", — каже Віктор Бутенко, водій-моторист ДСНС в Одеській області.

Підводний дрон-розвідник. Фото: Новини.LIVE

А ось цей малюк багатофункціональний. Керується досить просто — за допомогою джойстика. Підключається до телефону. Без зусиль можна не лише вести підводну розвідку, а й проводити навіть розмінування.

Дрон може не тільки розвідувати, а й розмінувати. Фото: Новини.LIVE

Артем Корицький, старший сапер. Фото: Новини.LIVE

"Знизу можуть кріпитися додаткові пристрої і лапи, і клешні, які можуть піднімати вибухонебезпечні предмети. Механізм роботи з ними, в принципі, не складний. Але необхідно вивчати його, все більше дізнаватися, щоб розуміти, що з ним можна зробити і які цілі можна перед ним поставити", — зазначив Артем Корицький, старший сапер відділення піротехнічних робіт ДСНС В Одеській області.

Навчання проведено на "відмінно". Фото: Новини.LIVE

Завдяки сучасній техніці та злагодженій роботі завдання, яке стояло перед водолазами, було виконано. Постраждалого знайшли та доставили на сушу. Навчання проведено на "відмінно". Рятувальники зізнаються: з використанням дронів та сучасного спорядженню тепер можна буде надавати допомогу якнайшвидше. Хоча, звичайно ж, краще, щоб їхніх послуг потребували якнайменше людей.