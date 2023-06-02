Надводные и подводные дроны: на службе у одесских спасателей

Надводный дрон в море. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Второй год войны диктует свои условия, и дело даже не в закрытых пляжах или испорченном курортном сезоне. Пока перед украинцами на первом месте стоит безопасность. Работы прибавилось и у спасателей, но на помощь приходит современная техника, в том числе и дроны.

Как одесские спасатели тренируются и повышают свое мастерство с помощью передовых технологий, видели журналисты Новини.LIVE.

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В этом году одним из самых опасных участков в Одесской области остается море. А ведь на берег может прибить не только мины. Чтобы быть готовыми к сюрпризам, нужны тренировки. Вот только на этот раз обучение достаточно сильно отличается от всех предыдущих. Причина — новое осваиваемое снаряжение.

Новые костюмы для водолазов. Фото: Новини.LIVE

Николай Касько о новом оборудовании. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас мы тренируемся на тяжелом снаряжении, аналогов его больше нет ни в одной области Украины", — говорит начальник водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Одесской области Николай Касько.

До получения нового современного оборудования одесские водолазы использовали так называемое "легкое" снаряжение. По сути, это костюмы для дайвинга. Сейчас все по-другому.

Подача кислорода для водолазов. Фото: Новини.LIVE

Новое оборудование для водолазов. Фото: Новини.LIVE

"У нас в черном море глубина до 20 метров, а в этом шлеме можно погружаться на глубину до 350 метров, это можно к кораблю "Москва" нырять, у нас это впереди", — улыбаясь, говорит Дмитрий Андриуца, водолаз ГСЧС в Одесской области.

Дмитрий Андриуца сам из Сергеевки, он жил в том же доме, куда в прошлом году прилетела ракета "освободителей". После пережитого решил освоить новую профессию, пошел в школу водолазов, а затем пополнил ряды спасателей.

Дмитрий Андриуц, водолаз. Фото: Новини.LIVE

"Я с детства занимаюсь дайвингом, и вот после 1 июля прошлого года, когда попала ракета в мой дом в Сергеевке, я сразу понял, что хочу помогать людям. Защищать, помогать и спасать — это мое призвание", — признается Дмитрий.

Сегодня перед Дмитрием и его коллегами стоит задача найти тело утонувшего отдыхающего. Работу проводят в новом снаряжении.

Все снаряжение весит 50 кг. Фото: Новини.LIVE

"Если говорить о весе снаряжения, то, получается, шлем 15 кг весит, также есть дополнительные груз килограмм 15. Плюс еще баллон около 20 кг. Итого в общей сложности килограмм 50 где-то", — рассказывает водолаз.

Чтобы одеть весь костюм, нужно больше 10 минут. Самостоятельно приготовиться к погружению без помощи еще двоих человек не получится. Когда водолаз под водой, на суше его ведут ассистенты. Один следит за подающим кислород кабелем, а второй указывает направление передвижения.

Водолаз заходит в воду. Фото: Новини.LIVE

Современные дроны

Стоимость этого маленького дрона — сто тысяч долларов. Он снабжен надводной цветной камерой, позволяющей искать предметы на поверхности воды. Кроме этого, благодаря детекторам он показывает, что находится под водой. Оператор на экране ноутбука может рассмотреть все, что на дне под прибором. Маневренность — одно из главных преимуществ данного дрона.

Надводный дрон в работе. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бутенко, водитель-моторист. Фото: Новини.LIVE

"Для движения используются два винта, запускаются они с помощью аккумуляторов. Это позволяет дрону работать около 5 часов, может и больше. Основная задача нашего отделения — это поиск всего, что находится под водой, часто, увы, это люди, которые не живы. Но их нужно найти и вернуть родственникам. Это основная задача нашего водолазно-спасательного отделения", — говорит Виктор Бутенко, водитель-моторист ГСЧС в Одесской области.

Подводный дрон-разведчик. Фото: Новини.LIVE

А вот этот малыш многофункциональный. Управляется достаточно просто — с помощью джойстика. Подключается к телефону. Без труда можно не только вести подводную разведку, но и проводить даже разминирование.

Дрон может не только разведывать, но и разминировать. Фото: Новини.LIVE

Артем Корицкий, старший сапер. Фото: Новини.LIVE

"Снизу могут крепиться дополнительные устройства и лапы, и клешни, которые могут поднимать взрывоопасные предметы. Механизм работы с ними, в принципе, не сложен. Но необходимо изучать его все больше, узнавать, чтобы понимать, что с ним можно сделать и какие цели можно поставить перед ним", — отметил Артем Корицкий, старший сапер отделения пиротехнических работ ГСЧС в Одесской области.

Обучение проведено на "отлично". Фото: Новини.LIVE

Благодаря современной технике и слаженной работе задача, стоящая перед водолазами, была выполнена. Пострадавший был найден и доставлен на сушу. Обучение проведено на "отлично". Спасатели признаются: с использованием дронов и современного снаряжения теперь можно будет оказывать помощь намного быстрее. Хотя, конечно же, лучше, чтобы в их услугах нуждались как можно меньше людей.