Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:41
Оновлено: 16:20
Нафтопровід Одеса—Броди можуть використати для ЄС
Труби нафтопроводу. Фото ілюстративне: iStock

Попри понад двадцятирічну історію, український нафтопровід "Одеса—Броди" може отримати нове життя. Його планують використати для постачання нафти до країн ЄС — зокрема, Угорщини та Словаччини. Ідею підтримав президент Володимир Зеленський, який назвав цей проєкт перспективним для співпраці з американськими партнерами.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю "Апостроф".

Відновлення нафтопроводу

Нафтопровід "Одеса—Броди" завершили будувати у 2001 році. Спочатку його створювали, щоб транспортувати каспійську нафту в напрямку польського порту Гданськ. Однак реалізувати цей задум не вдалося — через відсутність з’єднання з польською трубопровідною системою. Нині труба має сполучення з нафтопроводом "Дружба", яким досі надходить російська нафта до Угорщини та Словаччини. Україна може запропонувати цим країнам альтернативу — постачати азербайджанську нафту або сировину, яку видобувають американські компанії в Казахстані.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що цей маршрут може стати важливою частиною енергетичної безпеки Європи. Якщо проєкт буде реалізовано, "Одеса—Броди" зможе відновити роботу в напрямку Європи, а Україна — посилити своє значення як ключова транзитна держава в енергетичній системі регіону.

"Теоретично можливий проєкт, коли Словаччина і Угорщина відмовляться від російської нафти — у межах загального курсу ЄС — і замість неї отримуватимуть азербайджанську нафту або сировину від американських компаній у Казахстані", — зазначив експерт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що за словами Трампа Китай та Індія відмовляються від російської нафти. Також ми писали, що Росія втрачає мільярди на нафті.

Одеса Україна Одеська область нафта Новини Одеси світ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
