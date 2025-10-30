Нафтопровід Одеса—Броди можуть використати для ЄС

Труби нафтопроводу. Фото ілюстративне: iStock

Попри понад двадцятирічну історію, український нафтопровід "Одеса—Броди" може отримати нове життя. Його планують використати для постачання нафти до країн ЄС — зокрема, Угорщини та Словаччини. Ідею підтримав президент Володимир Зеленський, який назвав цей проєкт перспективним для співпраці з американськими партнерами.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю "Апостроф".

Відновлення нафтопроводу

Нафтопровід "Одеса—Броди" завершили будувати у 2001 році. Спочатку його створювали, щоб транспортувати каспійську нафту в напрямку польського порту Гданськ. Однак реалізувати цей задум не вдалося — через відсутність з’єднання з польською трубопровідною системою. Нині труба має сполучення з нафтопроводом "Дружба", яким досі надходить російська нафта до Угорщини та Словаччини. Україна може запропонувати цим країнам альтернативу — постачати азербайджанську нафту або сировину, яку видобувають американські компанії в Казахстані.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що цей маршрут може стати важливою частиною енергетичної безпеки Європи. Якщо проєкт буде реалізовано, "Одеса—Броди" зможе відновити роботу в напрямку Європи, а Україна — посилити своє значення як ключова транзитна держава в енергетичній системі регіону.

"Теоретично можливий проєкт, коли Словаччина і Угорщина відмовляться від російської нафти — у межах загального курсу ЄС — і замість неї отримуватимуть азербайджанську нафту або сировину від американських компаній у Казахстані", — зазначив експерт.

