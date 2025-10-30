Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Нефтепровод Одесса-Броды могут перезапустить для Европы

Нефтепровод Одесса-Броды могут перезапустить для Европы

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 16:41
обновлено: 16:20
Нефтепровод Одесса-Броды могут использовать для ЕС
Трубы нефтепровода. Фото иллюстративное: iStock

Несмотря на более чем двадцатилетнюю историю, украинский нефтепровод "Одесса-Броды" может получить новую жизнь. Его планируют использовать для поставок нефти в страны ЕС — в частности, Венгрии и Словакии. Идею поддержал президент Владимир Зеленский, который назвал этот проект перспективным для сотрудничества с американскими партнерами.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью "Апострофу".

Реклама
Читайте также:

Восстановление нефтепровода

Нефтепровод "Одесса-Броды" завершили строить в 2001 году. Изначально его создавали, чтобы транспортировать каспийскую нефть в направлении польского порта Гданьск. Однако реализовать этот замысел не удалось — из-за отсутствия соединения с польской трубопроводной системой. Сейчас труба имеет сообщение с нефтепроводом "Дружба", по которому до сих пор поступает российская нефть в Венгрию и Словакию. Украина может предложить этим странам альтернативу — поставлять азербайджанскую нефть или сырье, которое добывают американские компании в Казахстане.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, что этот маршрут может стать важной частью энергетической безопасности Европы. Если проект будет реализован, "Одесса-Броды" сможет возобновить работу в направлении Европы, а Украина — усилить свое значение как ключевое транзитное государство в энергетической системе региона.

"Теоретически возможен проект, когда Словакия и Венгрия откажутся от российской нефти — в рамках общего курса ЕС — и вместо нее будут получать азербайджанскую нефть или сырье от американских компаний в Казахстане", — отметил эксперт.

Напомним, мы сообщали, что, по словам Трампа, Китай и Индия отказываются от российской нефти. Также мы писали, что Россия теряет миллиарды нефти.

Одесса Украина Одесская область нефть Новости Одессы мир
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации