Нефтепровод Одесса-Броды могут использовать для ЕС

Несмотря на более чем двадцатилетнюю историю, украинский нефтепровод "Одесса-Броды" может получить новую жизнь. Его планируют использовать для поставок нефти в страны ЕС — в частности, Венгрии и Словакии. Идею поддержал президент Владимир Зеленский, который назвал этот проект перспективным для сотрудничества с американскими партнерами.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью "Апострофу".

Восстановление нефтепровода

Нефтепровод "Одесса-Броды" завершили строить в 2001 году. Изначально его создавали, чтобы транспортировать каспийскую нефть в направлении польского порта Гданьск. Однако реализовать этот замысел не удалось — из-за отсутствия соединения с польской трубопроводной системой. Сейчас труба имеет сообщение с нефтепроводом "Дружба", по которому до сих пор поступает российская нефть в Венгрию и Словакию. Украина может предложить этим странам альтернативу — поставлять азербайджанскую нефть или сырье, которое добывают американские компании в Казахстане.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, что этот маршрут может стать важной частью энергетической безопасности Европы. Если проект будет реализован, "Одесса-Броды" сможет возобновить работу в направлении Европы, а Украина — усилить свое значение как ключевое транзитное государство в энергетической системе региона.

"Теоретически возможен проект, когда Словакия и Венгрия откажутся от российской нефти — в рамках общего курса ЕС — и вместо нее будут получать азербайджанскую нефть или сырье от американских компаний в Казахстане", — отметил эксперт.

