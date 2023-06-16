Найдорожча резиденція в Одесі виставлена на продаж: хто її власник

Найдорожча резиденція в Одесі. Фото: dom.ria

В Одесі з'явилася унікальна можливість придбати найрозкішнішу приватну резиденцію. Втім, дозволити собі такий маєток зможуть далеко не всі.

Скільки коштують "золоті" квадратні метри та кому вони наразі належать розбирались Новини.LIVE.

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Що відомо про резиденцію

Оголошення з'явилось на одному з сайтів нерухомості. Приватна резиденція розташовується в районі 16 Станції Фонтану (пров. Маячний).

Оголошення про продаж резиденції. Фото: скриншот

"Площа ділянки 2 га, перша лінія від моря, схил перед ділянкою в оренді на 49 років. Площа будівель понад 2000 кв. Резиденція охоплює 3 будинки, основний, гостьовий і морський. 2 окремих спа з 25 метровим критим басейном. Більярдна, винна зала, кінотеатр. В основному будинку величезна вітальня з 12-метровою куполоподібною стелею. Обідня зона зі столом на 18 осіб, кухня для приготування на -1 рівні з ліфтом для підйому їжі", — йдеться в описі.

Вітальня з кулеподібною стелею. Фото: dom.ria

Величезний двір з басейном. Фото: dom.ria

Зона відпочинку біля басейну. Фото: dom.ria

Спальня кімната. Фото: dom.ria

У будинку використані тільки матеріали преміумкласу, які були привезені з усього світу. Всі роботи виконані найвищим рівнем майстерності. Матеріали для оздоблення містять мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю.

Кому належить резиденція зараз

За даними ЗМІ, такі багатства належать ексзаступнику міністра транспорту Ігорю Урбанському. Родина Урбанських займається транспортними перевезеннями, а син Ігоря, Анатолій, раніше очолював Одеську обласну раду, а другий син, Олександр, відомий колишній народний депутат та заступник голови Одеської обласної ради.

Маєтки в Одесі

Це не поодинокий випадок резиденцій, які наразі виставили на продаж в Одесі. За 7,5 мільйонів доларів США можна придбати маєток на Совіньйоні, за 7 млн дол. — на Фонтанській дорозі, й за 5,5 млн дол. на Французькому бульварі.

Оголошення про продаж маєтків в Одесі. Фото: скриншот

Зазначимо, у світі онлайн-торгівлі прості речі можуть іноді коштувати, як справжній скарб або зореліт. На звичайні предмети обігу деякі користувачі OLX ставлять, м'яко кажучи, дуже дивні ціни. Інша категорія захмарних цін в оголошеннях — палаци, резиденції та земельні ділянки. Цікаво, чи реально хтось купує таке на OLX? Новини.LIVE зібрали найдорожчі оголошення на OLX.