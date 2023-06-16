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Самая дорогая резиденция в Одессе выставлена на продажу: кто ее владелец

16 июня 2023 17:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Самая дорогая резиденция в Одессе выставлена на продажу: кто ее владелец
Самая дорогая резиденция в Одессе. Фото: dom.ria
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе появилась уникальная возможность приобрести роскошную частную резиденцию. Впрочем, позволить себе такое имение смогут далеко не все.

Сколько стоят "золотые" квадратные метры и кому они принадлежат разбирались Новини.LIVE.

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Что известно о резиденции

Объявление появилось на одном из сайтов недвижимости. Частная резиденция находится в районе 16 Станции Фонтана (пер. Маячный).

Объявления о продаже резиденции. Фото: скриншот
Объявления о продаже резиденции. Фото: скриншот

"Площадь участка 2 га, первая линия от моря, склон перед участком в аренде на 49 лет. Площадь зданий свыше 2000 кв. Резиденция включает 3 дома, основной, гостевой и морской. 2 отдельных спа с 25 метровым крытым бассейном. Бильярдный, винный зал, кинотеатр. В основном здании огромная гостиная с 12-метровым куполообразным потолком. Обеденная зона со столом на 18 человек, кухня для приготовления на -1 уровне с лифтом для подъема пищи", говорится в описании.

Гостиная с шарообразным потолком. Фото: dom.ria
Гостиная с шарообразным потолком. Фото: dom.ria
Большой двор с бассейном. Фото: dom.ria
Большой двор с бассейном. Фото: dom.ria
Зона отдыха у бассейна. Фото: dom.ria
Зона отдыха у бассейна. Фото: dom.ria
Спальня в резиденции. Фото: dom.ria

В доме использованы только материалы премиум-класса, привезенные со всего мира. Все работы выполнены самым высоким уровнем мастерства. Отделочные материалы включают мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня.

Кому принадлежит резиденция сейчас

По данным СМИ, такие богатства принадлежат экс-заместителю министра транспорта Игорю Урбанскому. Семья Урбанских занимается транспортными перевозками, а сын Игоря, Анатолий, ранее возглавлял Одесский областной совет, второй сын, Александр, известный бывший народный депутат и заместитель председателя Одесского областного совета.

Особняки в Одессе

Это не редкий случай резиденций, которые выставили на продажу в Одессе. За 7,5 миллиона долларов США можно приобрести имение на Совиньоне, за 7 млн дол. — на Фонтанской дороге и за 5,5 млн дол. на Французском бульваре.

Объявления о продаже поместий в Одессе. Фото: скриншот
Объявления о продаже поместий в Одессе. Фото: скриншот

Отметим, в мире онлайн-торговли простые вещи могут иногда стоить, как настоящее сокровище или звездолет. На обычные предметы обращения некоторые пользователи OLX ставят мягко говоря очень странные цены. Другая категория заоблачных цен в объявлениях — дворцы, резиденции и земельные участки. Интересно, реально ли кто покупает такое на OLX? Новини.LIVE собрали самые дорогие объявления на OLX.

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