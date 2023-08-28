В Одесі комунальники працюють на дорогах міста

Найкраще об'їхати: де в Одесі можуть бути затори
Сьогодні, 28 серпня, в Одесі тривають ремонтно-очисні роботи на дорогах. Комунальники закликають обмежити рух деякими ділянками та за можливості не паркувати авто біля колекторів та очисних каналів.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- 3-й Вапняний пров. — ремонт перекриття зливового лотка;
- 3-й Вапняний пров. — очищення лотка;
- вул. Польська, вул.Осипова, вул. Приморська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- просп. Гагаріна — очищення колектору;
- площа Мічуріна — очищення каналу.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.
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