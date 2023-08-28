В Одесі комунальники працюють на дорогах міста

Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеса

Сьогодні, 28 серпня, в Одесі тривають ремонтно-очисні роботи на дорогах. Комунальники закликають обмежити рух деякими ділянками та за можливості не паркувати авто біля колекторів та очисних каналів.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

3-й Вапняний пров. — ремонт перекриття зливового лотка;

3-й Вапняний пров. — очищення лотка;

вул. Польська, вул.Осипова, вул. Приморська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

просп. Гагаріна — очищення колектору;

площа Мічуріна — очищення каналу.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

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