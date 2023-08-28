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Найкраще об'їхати: де в Одесі можуть бути затори

28 серпня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі комунальники працюють на дорогах міста
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 серпня, в Одесі тривають ремонтно-очисні роботи на дорогах. Комунальники закликають обмежити рух деякими ділянками та за можливості не паркувати авто біля колекторів та очисних каналів.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • 3-й Вапняний пров. — ремонт перекриття зливового лотка;
  • 3-й Вапняний пров. — очищення лотка;
  • вул. Польська, вул.Осипова, вул. Приморська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • просп. Гагаріна — очищення колектору;
  • площа Мічуріна — очищення каналу.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

До уваги водіїв

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